فر من حريق فسقط هاوياً من أعلى المبنى.. مشهد مرعب من بيروت

ما أدى إلى اختناقات واحتراق عشرات السيارات في تلك المنطقة.
كما انفجرت بعض السيارات المركونة في أحد المواقف القريبة من موقع النيران.
وبينما تصاعدت أعمدة الدخان الكثيف، وثقت مشاهد مروعة تدلي بعض السكان من شرفات ونوافذ المنازل والشقق، خوفاً من الموت حريقا أو اختناقا.
في حين وثقت فيديوهات انتشرت على مواقع التواصل بشكل واسع محاولة أحد الشبان الفرار من النار الملتهبة، فتدلى بحبل من شرفة منزله محاولا النجاة.
إلا أنه سرعان ما أفلتت يداه، وسقط من الأعلى.
غير أن عددا ممن تجمهروا أسفل المبنى تمكنوا من إنقاذه.
وكانت فرق الإطفاء والدفاع المدني توجهت إلى مكان الحريق، وعملت على إخماده.
سقوط شخص في #الحمرا #حريق_بيروت pic.twitter.com/hTXY3szPfH— Lebanon news-عاجل 🇱🇧 (@Lebanonnews2024) November 9, 2024
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