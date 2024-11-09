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فر من حريق فسقط هاوياً من أعلى المبنى.. مشهد مرعب من بيروت

مشهد مروع من حريق بيروت
مشهد مروع من حريق بيروت
السبت، 09-11-2024 03:47 م
الوكيل الإخباري-  ساعات هلع ورعب عاشتها منطقة الحمرا في العاصمة اللبنانية بيروت، بعد اندلاع حريق في أحد مولدات الكهرباء، اليوم السبت، لتمتد ألسنة النيران الهائلة إلى المباني والسيارات المجاورة.اضافة اعلان


ما أدى إلى اختناقات واحتراق عشرات السيارات في تلك المنطقة.

كما انفجرت بعض السيارات المركونة في أحد المواقف القريبة من موقع النيران.

وبينما تصاعدت أعمدة الدخان الكثيف، وثقت مشاهد مروعة تدلي بعض السكان من شرفات ونوافذ المنازل والشقق، خوفاً من الموت حريقا أو اختناقا.

في حين وثقت فيديوهات انتشرت على مواقع التواصل بشكل واسع محاولة أحد الشبان الفرار من النار الملتهبة، فتدلى بحبل من شرفة منزله محاولا النجاة.

إلا أنه سرعان ما أفلتت يداه، وسقط من الأعلى.

غير أن عددا ممن تجمهروا أسفل المبنى تمكنوا من إنقاذه.

وكانت فرق الإطفاء والدفاع المدني توجهت إلى مكان الحريق، وعملت على إخماده.




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