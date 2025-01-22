فشل أوروبي في التوصل لاتفاق حول عقوبات الغاز الروسي

الوكيل الإخباري- فشلت دول الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق حول فرض عقوبات إضافية على استيراد الغاز الروسي، بسبب غياب الإجماع بين الدول الأعضاء.



وجاء ذلك بحسب ما صرح به مفوض الاتحاد الأوروبي للاقتصاد فالديس دومبروفسكيس، خلال مشاركته في منتدى "دافوس"، وأشار إلى أن الفشل في التوصل إلى توافق حول العقوبات جاء في وقت زاد فيه الاتحاد الأوروبي من وارداته من الغاز الطبيعي المسال الروسي.

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وقال دومبروفسكيس: "لم نتمكن من الاتفاق على فرض عقوبات على الغاز الطبيعي الروسي بسبب غياب الإجماع، حيث عارضت بعض الدول هذه الخطوة.

ومع ذلك، فقد قلصنا بشكل كبير من وارداتنا (من غاز الأنابيب)، خاصة بعد التفجيرات التي طالت خطوط أنابيب "السيل الشمالي". في الوقت نفسه، نلاحظ أن وارداتنا من الغاز الطبيعي المسال الروسي في تزايد مستمر".



وأضاف المفوض الأوروبي أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا "تعمل بشكل فعال"، مشددا على ضرورة "توسيع نطاقها". وأكد أن "كل ما نحتاجه هو إظهار الوحدة والإرادة السياسية لتعزيز هذه العقوبات".



وبحسب بيانات الشبكة الأوروبية لمشغلي أنظمة نقل الغاز فقد زادت أوروبا مشترياتها من الغاز الروسي المورد عبر الأنابيب في العام الماضي 2024 بنسبة 13.4% إلى 32.75 مليار متر مكعب.



ومع بداية العام 2025، توقفت إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا، بسبب رفض سلطات كييف تمديد عقد ترانزيت (النقل) الغاز مع موسكو.