فشل أوروبي في التوصل لاتفاق حول عقوبات الغاز الروسي

وجاء ذلك بحسب ما صرح به مفوض الاتحاد الأوروبي للاقتصاد فالديس دومبروفسكيس، خلال مشاركته في منتدى "دافوس"، وأشار إلى أن الفشل في التوصل إلى توافق حول العقوبات جاء في وقت زاد فيه الاتحاد الأوروبي من وارداته من الغاز الطبيعي المسال الروسي.
وقال دومبروفسكيس: "لم نتمكن من الاتفاق على فرض عقوبات على الغاز الطبيعي الروسي بسبب غياب الإجماع، حيث عارضت بعض الدول هذه الخطوة.
وأضاف المفوض الأوروبي أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا "تعمل بشكل فعال"، مشددا على ضرورة "توسيع نطاقها". وأكد أن "كل ما نحتاجه هو إظهار الوحدة والإرادة السياسية لتعزيز هذه العقوبات".
وبحسب بيانات الشبكة الأوروبية لمشغلي أنظمة نقل الغاز فقد زادت أوروبا مشترياتها من الغاز الروسي المورد عبر الأنابيب في العام الماضي 2024 بنسبة 13.4% إلى 32.75 مليار متر مكعب.
ومع بداية العام 2025، توقفت إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا، بسبب رفض سلطات كييف تمديد عقد ترانزيت (النقل) الغاز مع موسكو.
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