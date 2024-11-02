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فصائل عراقية تتبنى أربع هجمات بمسيّرات على إيلات في إسرائيل

مسيرة عراقية
مسيرة عراقية
السبت، 02-11-2024 02:16 م
الوكيل الإخباري- أعلنت فصائل “المقاومة الإسلامية في العراق” الموالية لإيران تنفيذ أربعة هجمات بطائرات مسيّرة السبت ضد “أهداف حيوية” في مدينة إيلات المحتلة، في جنوب إسرائيل.اضافة اعلان


وقالت “المقاومة الإسلامية في العراق” في بيان إنها هاجمت “أربعة أهداف حيوية في أم الرشراش (إيلات) المحتلة، بأربع عمليات منفصلة… بواسطة عدد من الطائرات المسيّرة”.

وأكدت أنها “ستواصل عملياتها بوتيرة متصاعدة لاستهداف معاقل الأعداء كجزء من نهجها في مقاومة الاحتلال”.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن في وقت سابق أنه اعترض ثلاث مسيرات فوق البحر الأحمر أطلقت من الشرق من دون تحديد هوية المهاجمين.

وذكرت قناة 13 الإسرائيلية أنه بعد ورود تقارير في إيلات عن أصداء الانفجارات، أبلغ الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتراض ثلاث طائرات بدون طيار انطلقت من منطقة شرق البحر الأحمر.

وأشارت إلى أنه تم اعتراض المسيرات قبل عبورها إلى إسرائيل، وبالتالي لم يتم تفعيل أي تحذيرات”.

وكالات
 
gnews

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