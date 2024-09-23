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فصائل عراقية تعلن استهداف قاعدة إسرائيلية بطائرات مسيرة

جانب من تدمير الطائرات المسيرة
جانب من تدمير الطائرات المسيرة
الإثنين، 23-09-2024 09:27 ص

الوكيل الإخباري - قالت ما تُعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق" إنها استهدفت صباح اليوم الاثنين قاعدة مراقبة لواء غولاني الإسرائيلي "في الأراضي الفلسطينية المحتلة" بطائرات مسيرة.

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وتضمّ "المقاومة الإسلامية في العراق" فصائل أبرزها كتائب حزب الله والنجباء وكتائب سيد الشهداء، وهي 3 فصائل مستهدفة بعقوبات أميركية.


وأضافت الجماعة -في بيان لها- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الاثنين قاعدة مراقبة لواء جولاني الصهيوني بأراضينا المحتلة بواسطة الطيران المسير، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل الأعداء".


وأشار البيان إلى أن الهجوم جاء "نصرة لأهلنا في غزة وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ".

 
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