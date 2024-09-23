فصائل عراقية تعلن استهداف قاعدة إسرائيلية بطائرات مسيرة

الوكيل الإخباري - قالت ما تُعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق" إنها استهدفت صباح اليوم الاثنين قاعدة مراقبة لواء غولاني الإسرائيلي "في الأراضي الفلسطينية المحتلة" بطائرات مسيرة.

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وتضمّ "المقاومة الإسلامية في العراق" فصائل أبرزها كتائب حزب الله والنجباء وكتائب سيد الشهداء، وهي 3 فصائل مستهدفة بعقوبات أميركية.



وأضافت الجماعة -في بيان لها- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الاثنين قاعدة مراقبة لواء جولاني الصهيوني بأراضينا المحتلة بواسطة الطيران المسير، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل الأعداء".