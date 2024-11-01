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فصائل عراقية مسلحة تعلن قصف 6 أهداف حيوية في إسرائيل

الفصائل تستخدم المسيرات في عملياتها ضد إسرائيل.. أرشيف
الفصائل تستخدم المسيرات في عملياتها ضد إسرائيل.. أرشيف
الجمعة، 01-11-2024 09:22 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم الجمعة، أنها شنت 6 هجمات بالطيران المسير على أهداف حيوية في إسرائيل خلال الساعات الماضية.اضافة اعلان


وجاء في 6 بيانات منفصلة للفصائل العراقية عبر تلغرام أن "مجاهدي المقاومة الإسلامية في العراق هاجموا اليوم الجمعة هدفين حيويين في الجولان المحتل، بواسطة الطيران المسيّر، في هجومين منفصلين".

وفي بيانات أخرى قالت المقاومة العراقية أنها شنت هجمات منفصلة على 3 أهداف حيوية "في جنوب الأراضي المحتلة" خلال هذه الساعات بواسطة الطيران المسيّر.

ولاحقا قالت في بيان إنها هاجمت بواسطة الطيران المسير "هدفا حيويا في وسط الأراضي المحتلة".

سكاي نيوز
 
gnews

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