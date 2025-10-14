فضحهما الميكروفون.. طلب مفاجئ من الرئيس الإندونيسي لترامب خلال قمة شرم الشيخ

ويبدو أن ترامب وبرابوو لم يكونا على علم بوجود مكبر للصوت ينقل محادثتهما.
وكان الزعيمان يتحدثان في منتجع شرم الشيخ المصري بعد أن ألقى ترامب كلمة أمام مجموعة من زعماء العالم المجتمعين في القمة، التي انعقدت في أعقاب الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.
ولم يتضح في المقطع الصوتي ما إذا كانا يشيران إلى مؤسسة ترامب أو أي صفقات تجارية تتعلق بالرئيس أو عائلته.
وفي حديثه إلى ترامب، بينما كان الرجلان يقفان خلف منصة ملحق بها مكبر صوت، أشار برابوو إلى منطقة "غير آمنة"، ثم سأل ترامب "هل يمكنني مقابلة إريك؟".
ورد ترامب قائلا "سأطلب من إريك الاتصال بك. هل أفعل ذلك؟ إنه شاب طيب. سأطلب من إريك الاتصال بك".
ثم قال برابوو "سوف نبحث عن مكان أفضل"، ورد ترامب مرة أخرى قائلا "سأطلب من إريك الاتصال بك".
ويشغل إريك وشقيقه دونالد جونيور منصب نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة ترامب، التي لديها عمليات تجارية تشمل عقارات وخدمات ضيافة ومشاريع قائمة على تقنية "البلوك تشين".
-
أخبار متعلقة
-
بايدن وكلينتون يشيدان بترامب لدوره في وقف حرب غزة
-
بكين: أخطرنا واشنطن بفرض قيود على المعادن الأرضية النادرة قبل الإعلان عنها
-
ترامب يؤكد أنه سيلتقي زيلينسكي في البيت الأبيض الجمعة
-
الصين تبدأ فرض رسوم موانئ على السفن الأميركية
-
اجتماع مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا اليوم
-
عقدة جائزة نوبل للسلام تلاحق ترامب إلى مصر!
-
بعد وفاة 17 طفلا في الهند.. الصحة العالمية تحذر من أدوية سعال ملوثة
-
البيت الأبيض: وثيقة اتفاق غزة تسعى إلى رؤية شاملة للسلام بالمنطقة