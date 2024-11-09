 
السبت 2024-11-09 10:22 ص
 

فضيحة تلاحق مكتب نتنياهو.. ابتز ضابطاً بصور محرجة

بنيامين نتنياهو (أرشيفية)
بنيامين نتنياهو (أرشيفية)
السبت، 09-11-2024 08:46 ص
الوكيل الإخباري-   يبدو أن فضيحة التسريبات التي تورط فيها مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليست الأخيرة.اضافة اعلان


فبعد تكشّف تفاصيل خلال الأسبوعين الأخيرين حول تورط مكتب نتنياهو، في تسريب وثائق عسكرية متلاعب بها إلى الصحافة الأجنبية من أجل تضليل الرأي العام حول صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس في قطاع غزة، طفت إلى السطح معلومات جديدة تتعلق بتلك القضية.

إذ كشفت بعض المعلومات أن مسؤولين في المكتب حاولا ابتزاز ضابط برتبة رفيعة في الجيش الإسرائيلي، من أجل الحصول على وثائق سرية للغاية من الجيش، وتسريبها إلى الإعلام لاحقا عقب التلاعب بها، وفق ما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت".

ويبدو أن المسؤولين استخدما جواسيس داخل الجيش الإسرائيلي، من أجل سرقة وثائق سرية، ونشرها بشكل مزور لاحقا من أجل التأليب ضد صفقة الأسرى.

أما سحب تلك الوثائق فتم على ما يبدو عبر ابتزاز أحد الضباط عبر استخدام معلومات شخصية وصور محرجة عنه.

وقال مسؤول مطلع إن بحوزة مسؤولين اثنين في مكتب نتنياهو "توثيقاً شخصياً محرجاً لضابط رفيع في الجيش الإسرائيلي، وله صلة وثيقة مع مكتب رئيس الحكومة"، وفق الصحيفة الإسرائيلية.

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gnews

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