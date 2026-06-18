فضيحة جوازات دبلوماسية تهز حزب الليكود في إسرائيل

07:50 ص

الوكيل الإخباري- أحالت الشرطة الإسرائيلية نتائج تحقيق مع وزير الطاقة إيلي كوهين إلى النيابة العامة بشبهة "خيانة الأمانة"، على خلفية إصداره جوازات سفر دبلوماسية لأعضاء بارزين من حزب "الليكود" الحاكم، بينهم يائير نجل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بحسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية. اضافة اعلان





فقد ذكرت صحيفة هآرتس أنه في ديسمبر/كانون الأول 2023، أمر كوهين، الذي كان يتولى حينها وزارة الخارجية، بإصدار جوازات سفر دبلوماسية لأعضاء نافذين من "الليكود"، بينهم يائير نتنياهو، رغم عدم استيفائهم الشروط.



وأوضحت الصحيفة أن الشرطة الإسرائيلية أحالت إلى النيابة العامة نتائج تحقيقات استمرت 9 أشهر مع كوهين ومسؤولين كبار آخرين، خلصت إلى وجود شبهات بارتكاب جريمة "خيانة الأمانة"، عبر منح جوازات سفر دبلوماسية لتلك الشخصيات مقابل منافع غير مشروعة.



ولفتت إلى أن الشرطة استجوبت عشرات الأشخاص المرتبطين بالقضية، وصادرت وثائق عديدة، قبل إحالة نتائج التحقيق إلى النيابة العامة.



ولم يصدر أي تعقيب رسمي من الشرطة أو النيابة في إسرائيل، ولا من كوهين، بخصوص ما ذكرته الصحيفة.







