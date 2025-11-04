فضيحة كبرى في بلجيكا بسبب إف 35

الوكيل الإخباري- اشتعلت فضيحة سياسية وإعلامية في بلجيكا بسبب صفقة مقاتلات F-35 الأمريكية المتطورة، التي تبين أنها "أكبر من احتياجات" المملكة الصغيرة، وفقا لتقارير إعلامية.



وأقر وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن أمام البرلمان أن المجال الجوي لبلاده "صغير جداً" ولا يتسع لإجراء مناورات تدريبية لهذه المقاتلات المتطورة، مما سيضطر بروكسل للتفاوض لاستخدام أجواء "الجيران" مثل فرنسا وإيطاليا وهولندا.

ونقل موقع "20minutes" الأوروبي عن منتقدين وصفهم الوضع بأنه "أضحوكة"، حيث أصبحت البلاد "موضع سخرية في الإنترنت بسبب أفقها الضيق".



ولا تقتصر المشاكل على ضيق المجال الجوي، حيث كشفت البيانات أن الضجيج الصادر عن المقاتلات F-35 يتجاوز ضجيج المقاتلات السابقة F-16 بنحو خمسة أضعاف، وفقا لكتيب وزعته الحكومة على سكان المناطق الساحلية.



وأوضح الوزير فرانكن أن الحل سيكون في "تقليل عدد الرحلات الجوية والاعتماد أكثر على المحاكاة الافتراضية"، في إشارة إلى برامج التدريب الأرضي.



وتضاف إلى هذه التحديات التكلفة الباهظة لتشغيل هذه المقاتلات، حيث تكلف ساعة الطيران الواحدة 50 ألف يورو، مما يجعلها الأغلى في تاريخ القوات الجوية البلجيكية.



يذكر أن بلجيكا كانت قد طلبت 34 مقاتلة من هذا الطراز عام 2018، وتسلمت حتى الآن أربع طائرات فقط من الأسطول الموعود.