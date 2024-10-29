فقدان الاتصال بـ 15 شخصا بعد قصف منزلهم في لبنان

كما أفادت باستهداف العدو الاسرائيلي لمنزل في وطى الخيام أمس الاثنين فيه عائلتان ( 15 شخصا) بينهم أطفال ونساء ، وقد فقد الاتصال بهم ومصيرهم مجهول حتى الساعة، وعليه تعمل مديرية المخابرات في الجيش اللبناني مكتب مرجعيون بالتعاون مع الصليب الاحمر اللبناني لمحاولة الوصول إلى المكان .
وكالة الأنباء اللبنانية
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