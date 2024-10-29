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فقدان الاتصال بـ 15 شخصا بعد قصف منزلهم في لبنان

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 29-10-2024 01:57 م
الوكيل الإخباري- أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بدخول عدد كبير من دبابات جيش الاحتلال الاسرائيلي من محيط مستعمرة المطلة الى تلة الحمامص والاطراف الشرقية لبلدة الخيام بين الامس واليوم. اضافة اعلان


كما أفادت باستهداف العدو الاسرائيلي لمنزل في وطى الخيام أمس الاثنين فيه عائلتان ( 15 شخصا) بينهم أطفال ونساء ، وقد فقد الاتصال بهم  ومصيرهم مجهول حتى الساعة،  وعليه تعمل مديرية المخابرات في الجيش اللبناني مكتب مرجعيون بالتعاون مع الصليب الاحمر اللبناني لمحاولة الوصول إلى المكان . 

وكالة الأنباء اللبنانية
 
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