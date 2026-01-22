فقدان عدة أشخاص في نيوزيلندا جراء فيضانات وانهيارات أرضية واسعة النطاق

وقال قائد شرطة المنطقة، المفتش تيم أندرسون، خلال مؤتمر صحفي إنه لا يستطيع تحديد عدد المفقودين بدقة، لكنه أضاف أن العدد يقدر بأقل من عشرة.
وأضاف أن خطر حدوث انهيار ثان اضطر فرق الإنقاذ إلى التوقف مؤقتا، ولم تسمع أي أصوات منذ ذلك الحين.
وقال أندرسون: "من الممكن أن نجد شخصا على قيد الحياة".
