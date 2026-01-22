الخميس 2026-01-22 12:15 م

فقدان عدة أشخاص في نيوزيلندا جراء فيضانات وانهيارات أرضية واسعة النطاق

وأشار قائد الدفاع المدني والإطفاء، ويليام بايك، إلى أن رجال الإنقاذ كانوا في البداية يسمعون أصوات الأشخاص المحاصرين في الانهيار الأرضي. وأضاف أن خطر حدوث انهيار ثان اضطر فرق الإنقاذ إلى التوقف مؤقتا،
الوكيل الإخباري- فقد عدة أشخاص في نيوزيلندا بعد أن ضربت فيضانات وانهيارات أرضية واسعة النطاق جزيرة نورث آيلاند.

وفقد عدد من الأشخاص، بينهم أطفال، بعد أن اجتاحت انهيارات أرضية موقع تخييم في جبل مونجانوي، بالقرب من تورانجا.

وقال قائد شرطة المنطقة، المفتش تيم أندرسون، خلال مؤتمر صحفي إنه لا يستطيع تحديد عدد المفقودين بدقة، لكنه أضاف أن العدد يقدر بأقل من عشرة.

 

وأشار قائد الدفاع المدني والإطفاء، ويليام بايك، إلى أن رجال الإنقاذ كانوا في البداية يسمعون أصوات الأشخاص المحاصرين في الانهيار الأرضي.

وأضاف أن خطر حدوث انهيار ثان اضطر فرق الإنقاذ إلى التوقف مؤقتا، ولم تسمع أي أصوات منذ ذلك الحين.

وقال أندرسون: "من الممكن أن نجد شخصا على قيد الحياة".

 
 


