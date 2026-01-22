فقدان عدة أشخاص في نيوزيلندا جراء فيضانات وانهيارات أرضية واسعة النطاق

الوكيل الإخباري- فقد عدة أشخاص في نيوزيلندا بعد أن ضربت فيضانات وانهيارات أرضية واسعة النطاق جزيرة نورث آيلاند.

وفقد عدد من الأشخاص، بينهم أطفال، بعد أن اجتاحت انهيارات أرضية موقع تخييم في جبل مونجانوي، بالقرب من تورانجا.



وقال قائد شرطة المنطقة، المفتش تيم أندرسون، خلال مؤتمر صحفي إنه لا يستطيع تحديد عدد المفقودين بدقة، لكنه أضاف أن العدد يقدر بأقل من عشرة.