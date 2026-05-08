فقدان 20 متسلقًا بعد ثوران بركان في إندونيسيا

الجمعة، 08-05-2026 09:54 ص
الوكيل الإخباري-   فُقد 20 شخصًا، اليوم الجمعة، إثر ثوران بركان دوكونو في جزيرة هالماهيرا الشرقية، حيث تصاعدت سحابة من الدخان إلى ارتفاع 10 كيلومترات.اضافة اعلان


وثار بركان دوكونو في إندونيسيا صباح اليوم، فيما قال المسؤول في وكالة البحث والإنقاذ، إيوان رامداني: "فريقنا في طريقه. لم يتأكد بعد ما إذا كان هناك مصابون. استنادًا إلى التقارير، يجري البحث عن نحو 20 شخصًا".

وقالت لانا ساريا، رئيسة "وكالة البراكين"، في بيان إن الوكالة أبقت على حالة التأهب للبركان عند ثالث أعلى مستوى لها.

وأفاد إيوان رامداني، رئيس وكالة الإنقاذ المحلية، لوكالة "رويترز"، بأنهم نشروا العشرات من الأفراد، بمن فيهم الشرطة، للبحث عن المتسلقين العشرين المحاصرين بسبب الثوران.

وأضاف إيوان أن "تسعة من المتسلقين هم من سنغافورة، والباقون من إندونيسيا"، في حين حذرت السلطات السكان من الامتناع عن أي أنشطة ضمن مسافة 4 كيلومترات من فوهة البركان.

كما حذرت وكالة البراكين من مخاطر التدفق الطيني البركاني عند هطول الأمطار.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن اضطرابات في الرحلات الجوية ناجمة عن الثوران.
 
 


