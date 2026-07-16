فقدان 500 لاجئ من أقلية الروهينغيا إثر غرق قاربين في خليج البنغال

وأشارت المنظمتان إلى أن لاجئي الروهينغيا يتجنبون عادة مثل هذه الرحلات في موسم الرياح الموسمية بسبب خطورة الظروف البحرية، غير أن الاضطرابات في المنطقة وتردي الأوضاع في المخيمات دفعت أعداداً متزايدة منهم إلى المخاطرة برحلات البحر إلى ماليزيا.
ولا يزال نحو 1.2 مليون لاجئ من الروهينغيا محاصرين في مخيمات بنغلاديش، بعد فرارهم من موجات العنف في ميانمار، حيث لا يوجد طريق آمن لعودتهم، وتواجه الأقلية التي لا تزال في ميانمار قيوداً شديدة.
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