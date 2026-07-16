الخميس 2026-07-16 04:21 م

فقدان 500 لاجئ من أقلية الروهينغيا إثر غرق قاربين في خليج البنغال

Gettyimages.ru ووفقاً للمعلومات الأولية، غادر القاربان ولاية راخين الغربية في ميانمار في أواخر يونيو الماضي، وكانا يحملان ركابا من الروهينغيا، بينهم بعض الذين سافروا من مخيمات اللاجئين في بنغلاديش، وف
ارشيفية
 
الخميس، 16-07-2026 02:15 م

الوكيل الإخباري-   أعربت المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقهما إزاء التقارير عن غرق قاربين على متنهما أكثر من 500 لاجئ من أقلية الروهينغيا في خليج البنغال.

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ووفقاً للمعلومات الأولية، غادر القاربان ولاية راخين الغربية في ميانمار في أواخر يونيو الماضي، وكانا يحملان ركابا من الروهينغيا، بينهم بعض الذين سافروا من مخيمات اللاجئين في بنغلاديش، وفقد الاتصال بالقارب الأول الذي كان يحمل حوالي 250 شخصا، بينما يعتقد أن القارب الثاني الذي كان يحمل 280 شخصا قد غرق قبالة ساحل أياياروادي في 8 يوليو الحالي.

وأشارت المنظمتان إلى أن لاجئي الروهينغيا يتجنبون عادة مثل هذه الرحلات في موسم الرياح الموسمية بسبب خطورة الظروف البحرية، غير أن الاضطرابات في المنطقة وتردي الأوضاع في المخيمات دفعت أعداداً متزايدة منهم إلى المخاطرة برحلات البحر إلى ماليزيا.

ولا يزال نحو 1.2 مليون لاجئ من الروهينغيا محاصرين في مخيمات بنغلاديش، بعد فرارهم من موجات العنف في ميانمار، حيث لا يوجد طريق آمن لعودتهم، وتواجه الأقلية التي لا تزال في ميانمار قيوداً شديدة.

 
 


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