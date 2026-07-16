فقدان 500 لاجئ من أقلية الروهينغيا إثر غرق قاربين في خليج البنغال

الوكيل الإخباري- أعربت المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقهما إزاء التقارير عن غرق قاربين على متنهما أكثر من 500 لاجئ من أقلية الروهينغيا في خليج البنغال.

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