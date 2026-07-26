فلافيو بولسونارو يطلق حملته لانتخابات الرئاسة البرازيلية بدعم ميلي ونتنياهو

12:58 ص

الوكيل الإخباري- أعلن السناتور البرازيلي فلافيو بولسونارو، الابن الأكبر للرئيس السابق جاير بولسونارو، السبت ترشحه رسميا لمنافسة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في انتخابات أكتوبر تشرين الأول، إذ عرض الدعم الذي حظي به من الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي ورسالة تم إعدادها بالذكاء الاصطناعي من والده المسجون وخطابا مصورا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. اضافة اعلان





وتعهد بولسونارو بخفض الضرائب واتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الجريمة، وشدد على التزامه بمواصلة الإرث السياسي لوالده.



وقال بنبرة عاطفية أمام أنصاره الذين كانوا يلوحون بأعلام خضراء وصفراء "ها هو دم بولسونارو". وكانت الصالة في ساو باولو التي ألقى فيها كلمته شبه ممتلئة.



ويخضع الرئيس السابق جاير بولسونارو حاليا للإقامة الجبرية لدوره في محاولة لإبطال نتائج الانتخابات التي هزمه فيها لولا.



وألقى ميلي خطابا ناريا انتقد فيه لولا وقال إن بولسونارو قادر على "إنقاذ" البرازيل من الاشتراكية. وكان الرئيس الأرجنتيني قد سافر إلى البرازيل في الليلة التي سبقت الفعالية، والتقى اليوم تارسيسيو دي فريتاس حاكم ساو باولو.



وقال ميلي "سنواصل تقديم شهادتنا في كل مكان ضد أكاذيب الاشتراكية".



وظهرت أيضا السيدة الأولى السابقة ميشيل بولسونارو، زوجة والده، عبر رسالة فيديو لتقديم تأييدها في خطاب موجه إلى الناخبات. وتصالح الاثنان مؤخرا عقب خلاف علني تجلى في مقاطع فيديو تبادلها مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي.



وقالت في رسالة الفيديو "فلافيو.. ليبارك الله ترشيحك ويحميه".





