فلسطين.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارا من السبت

ويأتي ذلك استنادًا لقرار مجلس الوزراء الفلسطيني ببدء العمل بالتوقيت الشتوي في دولة فلسطين اعتبارًا من منتصف ليلة الجمعة-السبت الـ26 من شهر تشرين أول/أكتوبر الجاري.
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