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فلسطين.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارا من السبت

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 25-10-2024 09:14 م

الوكيل الإخباري-   يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين اعتبارًا من الساعة الثانية من فجر يوم السبت 26/10، وذلك بتأخير عقارب الساعة 60 دقيقة.

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ويأتي ذلك استنادًا لقرار مجلس الوزراء الفلسطيني ببدء العمل بالتوقيت الشتوي في دولة فلسطين اعتبارًا من منتصف ليلة الجمعة-السبت الـ26 من شهر تشرين أول/أكتوبر الجاري.

 

وكالة معا

 
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