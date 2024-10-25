فلسطين.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارا من السبت

الوكيل الإخباري- يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين اعتبارًا من الساعة الثانية من فجر يوم السبت 26/10، وذلك بتأخير عقارب الساعة 60 دقيقة.

اضافة اعلان



ويأتي ذلك استنادًا لقرار مجلس الوزراء الفلسطيني ببدء العمل بالتوقيت الشتوي في دولة فلسطين اعتبارًا من منتصف ليلة الجمعة-السبت الـ26 من شهر تشرين أول/أكتوبر الجاري.