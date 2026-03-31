الثلاثاء 2026-03-31 12:08 م

فلسطين تدعو الجامعة العربية لاتخاذ موقف حازم ضد الاحتلال الإسرائيلي

الثلاثاء، 31-03-2026 11:31 ص
الوكيل الإخباري-   تقدمت دولة فلسطين بطلب عاجل لعقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في أقرب وقت ممكن، لبحث التصدي للجرائم والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، إضافة إلى إقرار ما يسمى "كنيست الاحتلال" قانوناً عنصرياً بشأن إعدام الأسرى الفلسطينيين.اضافة اعلان


وأعلن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، السفير مهند العكلوك، أن طلب الاجتماع يأتي في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، لا سيما الانتهاكات الممنهجة في القدس وفرض قيود على حرية العبادة في مقدساتها، بما في ذلك استمرار إغلاق المسجد الأقصى المبارك لأكثر من 30 يومًا ومنع الوصول إلى كنيسة القيامة لأداء الشعائر الدينية.

وأكد السفير العكلوك أن إقرار "كنيست الاحتلال" لهذا القانون العنصري يشكل حلقة جديدة في مسلسل الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية للحقوق الفلسطينية والقانون الدولي، داعياً الدول العربية إلى الاجتماع من أجل بحث سبل التصدي لهذا العدوان الغاشم بمختلف أشكاله ومظاهره.
 
 


ن

