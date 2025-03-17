فلكيا.. دولة عربية تعلن عن موعد عيد الفطر السعيد

وأكد المعهد أنه بالنسبة للعواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين 3 دقائق و19 دقيقة، ويلاحظ أن الهلال الجديد يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم في كوالالمبور بماليزيا بـ5 دقائق، وفي جاكرتا بإندونيسيا بـ7 دقائق.
تعتمد المراصد الفلكية على موعد ولادة الهلال وإمكانية رؤيته، وعادةً ما تكون تقديراتها دقيقة في تحديد عدد أيام رمضان، لكنها لا تُعد بديلاً عن الرؤية الشرعية.
وإذا تمت رؤية هلال شوال مساء 29 رمضان، فإن رمضان يكون ناقصا (29 يوما)، ويكون عيد الفطر يوم الأحد 30 مارس 2025 أما إذا تعذرت رؤية الهلال، فإن رمضان يكمل 30 يوما، ويكون عيد الفطر يوم الاثنين 31 مارس 2025.
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