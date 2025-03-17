 
الإثنين 2025-03-17 08:13 ص
 




            

        








    

        

        

            فلكيا.. دولة عربية تعلن عن موعد عيد الفطر السعيد
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
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        الإثنين، 17-03-2025
    
    
        07:50 ص
    






    

    
الوكيل الإخباري-
كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، توقعاته لرؤية هلال شهر شوال لعام 1446، واستطلاع غرة عيد الفطر المبارك لعام 2025 سواء في مصر أو الدول العربية.
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وقال المعهد في بيان إن هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة يوم السبت 29 من رمضان 1446هـ الموافق 29 مارس 2025 "يوم الرؤية"، على أن يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 7 دقائق، وفي القاهرة لمدة 11 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية، وفي بقية محافظات مصر يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 9 و12 دقيقة.

وأكد المعهد أنه بالنسبة للعواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين 3 دقائق و19 دقيقة، ويلاحظ أن الهلال الجديد يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم في كوالالمبور بماليزيا بـ5 دقائق، وفي جاكرتا بإندونيسيا بـ7 دقائق.

تعتمد المراصد الفلكية على موعد ولادة الهلال وإمكانية رؤيته، وعادةً ما تكون تقديراتها دقيقة في تحديد عدد أيام رمضان، لكنها لا تُعد بديلاً عن الرؤية الشرعية.

وإذا تمت رؤية هلال شوال مساء 29 رمضان، فإن رمضان يكون ناقصا (29 يوما)، ويكون عيد الفطر يوم الأحد 30 مارس 2025 أما إذا تعذرت رؤية الهلال، فإن رمضان يكمل 30 يوما، ويكون عيد الفطر يوم الاثنين 31 مارس 2025.
 
RT









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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