فلوريدا تتجه إلى إطلاق اسم ترامب على أحد الشوارع

الوكيل الإخباري- قد يطلق قريبا اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على طريق حيوي قرب منتجع "مار إيه لاغو" في مدينة بالم بيتش بولاية فلوريدا، في خطوة تتطلب تصويتا محليا لإقرارها نهائيا.



ومن المقرر أن يصوت مفوضو مقاطعة "بالم بيتش" على مشروع قرار يقضي بمنح 4 أميال من طريق "ساذرن بوليفارد"، الممتدة من مطار بالم بيتش الدولي حتى منتجع "مار إيه لاغو"، تسمية شرفية هي "جادة الرئيس دونالد ج. ترامب"، مع تثبيت لافتات تحمل الاسم الجديد.

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وكان المجلس التشريعي في ولاية فلوريدا قد وافق في وقت سابق من هذا العام على هذه التسمية الرمزية، ووقعها الحاكم الجمهوري رون ديسانتيس الشهر الماضي، إلا أن دخولها حيز التنفيذ يتطلب موافقة السلطات هناك.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض تايلور روجرز في تصريح لموقع "ذا هيل" إن الرئيس يشعر بالفخر بهذا التكريم. وأضافت أن ترامب، الذي نقل مقر إقامته الرسمي من نيويورك إلى فلوريدا عام 2019، يعتبر هذه الخطوة تخليدا لإرثه السياسي.



وأوضحت روجرز: "ولاية فلوريدا العظيمة تكرم الرئيس دونالد ج. ترامب، الذي يُعد ناديه مار إيه لاغو معلما بارزا في الولاية". وتابعت: "إطلاق اسم ترامب على هذا الطريق يخلّد إرثه الأيقوني والمحطات التاريخية التي جعلته أعظم رئيس على الإطلاق".



وأكدت أن ترامب "سيظل ممتنا لسكان فلوريدا على دعمهم الثابت كموالين لحركة (اجعلوا أمريكا عظيمة مجددا - MAGA)، الذين صوتوا له في المرات الثلاث جميعها".



ولأغراض رسمية كالعناوين البريدية وخدمات الطوارئ، سيبقى الاسم المعتمد للطريق هو "ساذرن بوليفارد"، في حين بدأت خدمة "خرائط غوغل" بالفعل باستخدام الاسم الجديد تكريما لترامب.



وإذا تمت الموافقة على القرار، فإن وزارة النقل في فلوريدا ستباشر خلال الأسابيع المقبلة تركيب اللافتات الخاصة بالتسمية الشرفية.



وسيمر الطريق الذي يحمل اسم ترامب عبر مدينتي "ويست بالم بيتش" و"بالم بيتش"، ولم تعلن أي من المدينتين موقفا رسميا حتى الآن بشأن إعادة التسمية.



وتجدر الإشارة إلى أن عددا من سلطات الولايات الأمريكية كانت قد بادرت، منذ فوز ترامب بالرئاسة عام 2016، إلى إطلاق اسمه على طرق رئيسية.