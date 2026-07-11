فنزويلا.. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين المدمرين إلى 4333 شخصا

وقال رودريغيز في مؤتمر صحافي "لقد بلغ عدد الفنزويليين والفنزويليات الذين قضوا نتيجة التأثير المباشر للزلزالين المروّعين اللذين وقعا في 24 حزيران، 4333 شخصا".
وكانت الحصيلة السابقة الصادرة الجمعة تشير إلى 4118 قتيلا.
وضرب الزلزال الثاني الذي بلغت قوته 7,5 درجة، وهو الأقوى في فنزويلا منذ أكثر من قرن، بعد 39 ثانية من هزة أولى بقوة 7,2 درجة، محولا مجمعات سكنية شاهقة بأكملها إلى أكوام من الركام.
وقال رودريغيز إن أكثر من 19 ألف منكوب يعيشون في مخيمات إيواء.
وتتجنّب السلطات التحدث عن المفقودين، لكن الأمم المتحدة تقدّر أن عددهم قد يصل إلى 50 ألفا، في حين تشير تقديرات أخرى إلى نحو 10 آلاف.
وأصدرت الأمم المتحدة الأربعاء، نداء عاجلا لجمع نحو 300 مليون دولار لعمليات الإغاثة من الزلزالين في فنزويلا.
ودعت الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز، شقيقة رئيس الجمعية الوطنية، إلى الإفراج عن الأصول الفنزويلية المجمّدة في الخارج لاستخدامها في عملية التعافي.
-
أخبار متعلقة
-
واشنطن تطالب بتعهد إيراني لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز
-
مصر تعلن عن حصيلة خيالية لعمليات غسل أموال بالبلاد
-
ترامب: أجريت فحصًا طبيًا مثاليًا وطلبت اختبارًا إدراكيًا جديدًا
-
هانتر بايدن يكسب قضية التشهير في المحكمة ويفوز بتعويض 1.7 مليون دولار
-
عُمان وإيران تبحثان ضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز
-
فرنسا تعلن حالة تأهب قصوى بسبب موجة الحر
-
أ ف ب: لبنان سيشارك في المحادثات المقررة مع اسرائيل في روما
-
مقتل 44 شخصا بفيضانات وانهيارات أرضية في بنغلادش