فنزويلا.. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين المدمرين إلى 4333 شخصا

الوكيل الإخباري- تخطّت حصيلة ضحايا الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا قبل أسبوعين 4300 قتيل، وفق ما أعلن رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز.

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وقال رودريغيز في مؤتمر صحافي "لقد بلغ عدد الفنزويليين والفنزويليات الذين قضوا نتيجة التأثير المباشر للزلزالين المروّعين اللذين وقعا في 24 حزيران، 4333 شخصا".



وكانت الحصيلة السابقة الصادرة الجمعة تشير إلى 4118 قتيلا.



وضرب الزلزال الثاني الذي بلغت قوته 7,5 درجة، وهو الأقوى في فنزويلا منذ أكثر من قرن، بعد 39 ثانية من هزة أولى بقوة 7,2 درجة، محولا مجمعات سكنية شاهقة بأكملها إلى أكوام من الركام.



وقال رودريغيز إن أكثر من 19 ألف منكوب يعيشون في مخيمات إيواء.



وتتجنّب السلطات التحدث عن المفقودين، لكن الأمم المتحدة تقدّر أن عددهم قد يصل إلى 50 ألفا، في حين تشير تقديرات أخرى إلى نحو 10 آلاف.



وأصدرت الأمم المتحدة الأربعاء، نداء عاجلا لجمع نحو 300 مليون دولار لعمليات الإغاثة من الزلزالين في فنزويلا.