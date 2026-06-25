فنزويلا تعلن حالة الطوارئ بعد زلزالين قويين

وأعلنت الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز حالة الطوارئ، كما أُغلق مطار كراكاس الذي تعرض على حد قولها لأضرار جسيمة.
وأعلنت رودريغيز الخميس وقوع 32 قتيلا على الأقل وأكثر من 700 جريح في حصلية أولية للزلزالين اللذين ضربا البلاد الأربعاء.
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