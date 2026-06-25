فنزويلا تعلن حالة الطوارئ بعد زلزالين قويين

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الوكيل الإخباري- ضرب زلزالان بلغت قوتهما 7,2 و7,5 درجات وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية، فنزويلا متسببين بوقوع عشرات القتلى ومئات الجرحى وفق حصيلة أولية، فيما رأى شهود مباني منهارة ومشاهد ذعر في العاصمة كراكاس. اضافة اعلان





وأعلنت الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز حالة الطوارئ، كما أُغلق مطار كراكاس الذي تعرض على حد قولها لأضرار جسيمة.



وأعلنت رودريغيز الخميس وقوع 32 قتيلا على الأقل وأكثر من 700 جريح في حصلية أولية للزلزالين اللذين ضربا البلاد الأربعاء.





