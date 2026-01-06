فنزويلا تندد أمام الأمم المتحدة: الهجوم الأمريكي انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة

وقال مونكادا إن "اختطاف رئيس الجمهورية نيكولاس مادورو وزوجته من قبل قوات أمريكية يعد انتهاكا مباشرا للقانون الدولي وحصانتهما بصفتهما ممثلي دولة ذات سيادة"، مطالبا"بإطلاق سراحهما فورا" واحترام الحصانة الدبلوماسية والقانونية المكفولة لهما.
وأكد المندوب الفنزويلي أن "السلام الدولي لن يدوم إلا باحترام القانون الدولي دون ازدواجية معايير أو تفسيرات انتقائية"، محذرا من أن "المخاطر اليوم لا تهدد سيادة فنزويلا فحسب، بل تطال أيضا مصداقية النظام القانوني الدولي بأكمله".
ودعا مونكادا المجتمع الدولي إلى "إعادة تأكيد مبدأ عدم السماح بالاستيلاء على أراضي الدول أو مواردها بالقوة"، مؤكدا أن ما جرى لا يهدد فنزويلا وحدها، بل يرسخ سابقة خطيرة قد تطال أي دولة مستقلة ترفض الخضوع للإملاءات الأجنبية.
وطالبت فنزويلا الأمم المتحدة والدول الأعضاء "بإلزام واشنطن باحترام السيادة الوطنية ووقف عدوانها المسلح"، محذرة من أن استمرار مثل هذه الممارسات سيقوض أي أمل في بناء عالم قائم على العدل والقانون.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب يستبعد إجراء انتخابات في فنزويلا قريبا ويشكل فريقا للإشراف على التدخل الأمريكي في كاراكاس
-
صحيفة: أصوات إطلاق نار بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة الفنزويلية كاراكاس
-
زيلينسكي يعيّن وزيرة المال الكندية السابقة مستشارة اقتصادية لأوكرانيا
-
10 قتلى بينهم 7 أطفال في قصف بمسيّرة في مدينة الأبيّض في جنوب السودان
-
تعيين أحمد قديروف وأحمد دوداييف قائمين بأعمال نائب رئيس حكومة الشيشان
-
تقرير: مادورو ظهر "منزعجا" وزوجته "منهكة" خلال جلسة المحكمة في نيويورك
-
جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ ضربات في جنوب لبنان وشرقه
-
واشنطن تضيف 7 دول إلى قائمة الدول المطلوب من مواطنيها دفع ضمان مالي عند طلب التأشيرة الأمريكية