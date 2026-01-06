الثلاثاء 2026-01-06 08:29 ص

فنزويلا تندد أمام الأمم المتحدة: الهجوم الأمريكي انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة

سفير فنزويلا لدى الأمم المتحدة صامويل مونكادا
سفير فنزويلا لدى الأمم المتحدة صامويل مونكادا
الثلاثاء، 06-01-2026 07:46 ص

الوكيل الإخباري-   اتهم مندوب فنزويلا الدائم لدى الأمم المتحدة، صامويل مونكادا، الولايات المتحدة بارتكاب هجوم مسلح غير شرعي على جمهورية فنزويلا يوم السبت الماضي.

اضافة اعلان

 

ووصف المندوب الفنزويلي في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي بأن الهجوم الأمريكي "يفتقر إلى أي مبرر قانوني" ويشكل"انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة".

وقال مونكادا إن "اختطاف رئيس الجمهورية نيكولاس مادورو وزوجته من قبل قوات أمريكية يعد انتهاكا مباشرا للقانون الدولي وحصانتهما بصفتهما ممثلي دولة ذات سيادة"، مطالبا"بإطلاق سراحهما فورا" واحترام الحصانة الدبلوماسية والقانونية المكفولة لهما.

وأكد المندوب الفنزويلي أن "السلام الدولي لن يدوم إلا باحترام القانون الدولي دون ازدواجية معايير أو تفسيرات انتقائية"، محذرا من أن "المخاطر اليوم لا تهدد سيادة فنزويلا فحسب، بل تطال أيضا مصداقية النظام القانوني الدولي بأكمله".

ودعا مونكادا المجتمع الدولي إلى "إعادة تأكيد مبدأ عدم السماح بالاستيلاء على أراضي الدول أو مواردها بالقوة"، مؤكدا أن ما جرى لا يهدد فنزويلا وحدها، بل يرسخ سابقة خطيرة قد تطال أي دولة مستقلة ترفض الخضوع للإملاءات الأجنبية.

وطالبت فنزويلا الأمم المتحدة والدول الأعضاء "بإلزام واشنطن باحترام السيادة الوطنية ووقف عدوانها المسلح"، محذرة من أن استمرار مثل هذه الممارسات سيقوض أي أمل في بناء عالم قائم على العدل والقانون.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

مبنى وزارة التربية والتعليم

شؤون برلمانية مالية النواب تناقش اليوم تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بوزارة التربية

فاتورة كهرباء

شؤون برلمانية "الطاقة النيابية": تشكيل لجنة للنظر بشكاوى متعلقة بقيمة فواتير الكهرباء

حجاج يطوفون حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام

أخبار محلية إعلان ترتيبات الحج للموسم الحالي اليوم

سفير فنزويلا لدى الأمم المتحدة صامويل مونكادا

عربي ودولي فنزويلا تندد أمام الأمم المتحدة: الهجوم الأمريكي انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يستبعد إجراء انتخابات في فنزويلا قريبا ويشكل فريقا للإشراف على التدخل الأمريكي في كاراكاس

العاصمة الفنزويلية كاراكاس

عربي ودولي صحيفة: أصوات إطلاق نار بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة الفنزويلية كاراكاس

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الوكيل الإخباري- تتوقع إدارة الأرصاد الجوية أن تسود أجواء مستقرة نسبياً خلال أيام الثلاثاء ، حيث يطرأ ارتفاع تدريجي وخفيف على درجات الحرارة. ويكون الطقس بارداً نسبياً فوق المرتفعات الجبلية ولطيفاً ف

الطقس تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء



 






الأكثر مشاهدة