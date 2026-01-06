الثلاثاء 2026-01-06 09:11 م

فنزويلا وكوبا تعلنان مقتل 55 عسكريا خلال اعتقال مادورو

فنزويلا وكوبا تعلنان مقتل 55 عسكريا خلال اعتقال مادورو
فنزويلا وكوبا تعلنان مقتل 55 عسكريا خلال اعتقال مادورو
الثلاثاء، 06-01-2026 08:56 م
الوكيل الإخباري- نشرت كوبا، الثلاثاء، أسماء 32 من قوات الأمن الكوبية، قُتلوا خلال العملية الأميركية في كراكاس التي أدت إلى اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، وذلك بعيد إعلان الجيش الفنزويلي مقتل 23 عسكريا.اضافة اعلان


ونُفذت العملية الأميركية الاعتقال ليلة السبت، وشارك فيها نحو 200 جندي و150 طائرة، بحسب وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

فنزويلا وكوبا تعلنان مقتل 55 عسكريا خلال اعتقال مادورو

عربي ودولي فنزويلا وكوبا تعلنان مقتل 55 عسكريا خلال اعتقال مادورو

كبير مساعدي ترامب: غرينلاند يجب أن تكون جزءًا من الولايات المتحدة ولن يقاتلنا أحد

عربي ودولي كبير مساعدي ترامب: غرينلاند يجب أن تكون جزءًا من الولايات المتحدة ولن يقاتلنا أحد

"اختراق علمي".. اختبار دم في منزلك قد يكشف ألزهايمر

طب وصحة "اختراق علمي".. اختبار دم في منزلك قد يكشف ألزهايمر

ل

فن ومشاهير شطب أسماء جديدة من قائمة نقابة الفنانين السوريين

ن

عربي ودولي قادة أوروبيون يردون على ترامب: غرينلاند ملك لشعبها ولا نقاش حول سيادتها

فتح باب الترشح لجائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي

عربي ودولي فتح باب الترشح لجائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي

الأسهم الأوروبية ترتفع بعد تجاوز حاجز 600 نقطة لأول مرة

أسواق ومال الأسهم الأوروبية ترتفع بعد تجاوز حاجز 600 نقطة لأول مرة

الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى السماح للمنظمات الدولية بالعمل في الأراضي المحتلة

عربي ودولي الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى السماح للمنظمات الدولية بالعمل في الأراضي المحتلة



 






الأكثر مشاهدة