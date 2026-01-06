فنزويلا وكوبا تعلنان مقتل 55 عسكريا خلال اعتقال مادورو

08:56 م

الوكيل الإخباري- نشرت كوبا، الثلاثاء، أسماء 32 من قوات الأمن الكوبية، قُتلوا خلال العملية الأميركية في كراكاس التي أدت إلى اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، وذلك بعيد إعلان الجيش الفنزويلي مقتل 23 عسكريا. اضافة اعلان





ونُفذت العملية الأميركية الاعتقال ليلة السبت، وشارك فيها نحو 200 جندي و150 طائرة، بحسب وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث.





