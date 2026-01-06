فنزويلا وكوبا تعلنان مقتل 55 عسكريا خلال اعتقال مادورو

ونُفذت العملية الأميركية الاعتقال ليلة السبت، وشارك فيها نحو 200 جندي و150 طائرة، بحسب وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث.
-
أخبار متعلقة
-
كبير مساعدي ترامب: غرينلاند يجب أن تكون جزءًا من الولايات المتحدة ولن يقاتلنا أحد
-
قادة أوروبيون يردون على ترامب: غرينلاند ملك لشعبها ولا نقاش حول سيادتها
-
فتح باب الترشح لجائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي
-
الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى السماح للمنظمات الدولية بالعمل في الأراضي المحتلة
-
الاتحاد الأفريقي يدعو إسرائيل إلى إلغاء اعترافها بأرض الصومال
-
محافظ حلب يدعو الأهالي لتوخي الحذر
-
7 قتلى في حلب جراء اشتباكات بين الجيش و"قسد"
-
قادمة من الإمارات .. الكيان يعلن تسجيل أول حالة بجدري القرود