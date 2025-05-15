الخميس 2025-05-15 01:15 م
 

فنلندا: الاتحاد الأوروبي سيبدأ فورا بصياغة الحزمة الـ18 من العقوبات ضد روسيا

ل
أرشيفية
 
الخميس، 15-05-2025 12:13 م

الوكيل الإخباري- قالت وزيرة الخارجية الفنلندية إيلينا فالتونين إن الاتحاد الأوروبي، الذي اعتمد لتوه الحزمة السابعة عشرة من العقوبات ضد روسيا، سيبدأ على الفور العمل لصياغة حزمة جديدة من العقوبات.

وأضافت فالتونين لدى وصولها إلى اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية حلف الناتو في تركيا: "أعتقد أن الحزمة السابعة عشرة [العقوبات] التي اعتمدناها كانت القرار الصحيح، والآن سنبدأ على الفور في تطوير حزمة جديدة".

قبل عدة أيام، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استعداده لفرض عقوبات جديدة ضد روسيا على مستوى الاتحاد الأوروبي في "الأيام المقبلة"، مضيفا أنه يود القيام بذلك بالتعاون مع الولايات المتحدة.

اضافة اعلان


وقال ماكرون: "هناك خدمات مالية، وهناك صادرات نفطية، وبفضل ذلك وما نسميه العقوبات الثانوية، أي معاقبة أولئك الذين يعيدون بيع هذه الأشياء، سيتغير الوضع. نريد تحقيق السلام، ونريد ممارسة الضغط على روسيا، لكننا نريد أيضا الحفاظ على الولايات المتحدة معنا".


وتشمل الحزمة السابعة عشرة "المخففة" من عقوبات الاتحاد، إدراج حوالي 60 شخصا روسيا وحوالي 150 ناقلة نفط في القائمة السوداء، لكنها لا تتضمن أي إجراءات اقتصادية أو تجارية أخرى كانت مدرجة في جميع حزم العقوبات السابقة، ومن المتوقع إقرارها في 20 مايو.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

جانب من اللقاء

أخبار محلية استراتيجية جديدة للجمارك 2026–2028 برؤية تشاركية وشفافة

“مستشفى ابن الهيثم يشارك في معرض مينا الطبي (MENA MEDICAL EXPO) بمدينة بنغازي – ليبيا”

أخبار الشركات “مستشفى ابن الهيثم يشارك في معرض مينا الطبي (MENA MEDICAL EXPO) بمدينة بنغازي – ليبيا”

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي تصريحات مريبة من ترامب حول مصير القطاع - تفاصيل

الأمن العام

أخبار محلية الامن العام : مواطن يقتل شقيقته رمياً بالرصاص

آثار الدمار في مستشفى غزة الأوروبي

فلسطين القطاع الصحي في غزة ينهار .. المستشفى الأوروبي خارج الخدمة

ل

أخبار محلية وزارة المياه تضبط 5 اعتداءات كبيرة على نبع في منطقة وادي السير

ل

عربي ودولي مصدر: الأتراك لا يعرفون هل سيصل ترامب إلى إسطنبول

ل

فلسطين 214 شهيدا صحفيا وعاملا في قطاع الإعلام منذ الحرب على غزة



 
 





الأكثر مشاهدة