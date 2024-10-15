فنلندا: الغرب تعب من دعم أوكرانيا وبدأ يفكر بسبل التسوية

وقالت فالتونين في حديث لصحيفة "فايننشل تايمز": "تعبت الدول الغربية من دعمها لأوكرانيا وتأمل أكثر فأكثر بتسوية النزاع بشكل أو بآخر".
ودعت رغم ذلك نظراءها الغربيين "في ظل الوضع الصعب على جبهات القتال لمضاعفة الجهود وتقديم المزيد من الدعم لكييف".
كما اعترفت بأن تصعيد حدة التوتر في الشرق الأوسط صرف انتباه وموارد المجتمع الدولي، كما دفع العديد من البلدان للتفكير في البحث عن التسوية في أوكرانيا.
وأضافت: "العديد من الدول وخاصة في ظل توقعات الحرب في الشرق الأوسط، أنه من الأجدى تحقيق التسوية وإنهاء الحرب في أوكرانيا".
وفي وقت سابق كتبت مجلة Prospect البريطانية أن المسؤولين الأوروبيين بدأوا يدركون حتمية هزيمة كييف، فيما يعرب حلف "الناتو" عن مخاوفه من عواقب الخسارة في أوكرانيا.
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