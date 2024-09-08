فوز تبون بفترة رئاسية ثانية في الجزائر

وقال محمد شرفي إنه من أصل 5,630 مليون صوت مسجل، حصل تبون على 5,320 مليون صوت، أي 94,65% من الأصوات.
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