 
الأحد 2024-09-08 09:16 م
 
 

فوز تبون بفترة رئاسية ثانية في الجزائر

عبد المجيد تبون
عبد المجيد تبون
الأحد، 08-09-2024 08:55 م
الوكيل الإخباري-   أعلن رئيس هيئة الانتخابات الجزائرية، الأحد، إعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته عبد المجيد تبون لولاية ثانية بنسبة تناهز 95% من الأصوات.اضافة اعلان


وقال محمد شرفي إنه من أصل 5,630 مليون صوت مسجل، حصل تبون على 5,320 مليون صوت، أي 94,65% من الأصوات.
 
gnews

أحدث الأخبار

عبد المجيد تبون

عربي ودولي فوز تبون بفترة رئاسية ثانية في الجزائر

رئيس الوزراء بشر الخصاونة

أخبار محلية الخصاونة يشيد بالإنجاز الذي حقَّقه الأردن

رئاسة الوزراء

أخبار محلية مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات

وزارة الداخلية

أخبار محلية وزارة الداخلية تكشف تفاصيل "عملية الجسر"

عامل في محطة محروقات

اقتصاد محلي الطاقة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

الشهيد الحويطات

أخبار محلية كاسب الحويطي : أخي الشهيد البطل ماهر منفذ عملية معبر الكرامة

الانتخابات

أخبار محلية المستقلة للانتخاب: البطاقة الشخصية شرطٌ أساسيٌّ للاقتراع وتمديد الدوام لتسهيل إصدارها

القوة الأمنية تواصل مسيرها اليوم وحتى استلام كامل الواجب يوم غد الاثنين

أخبار محلية الأمن العام: بدء نشر القوة الأمنية في المحافظات لتأمين الانتخابات - صور



 


الأكثر مشاهدة





عاجل