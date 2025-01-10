فوضى وإطلاق نار وحالات اختناق ووفيات في الجامع الأموي بدمشق - فيديو

وحسب مقاطع الفيديو التي تم تداولها على مواقع التواصل، فقد تسببت العزيمة التي حضرها عدد كبير من الأفراد بحالات اختناق فيما وردت أنباء عن 3 حالات وفاة و5 إصابات مما اضطر الأمن لإطلاق النار في الهواء لتفريق التجمعات.
وكان الشيف أبو عمر قد نشر عبر حسابه على "يوتيوب" و"انستغرام" مقاطع فيديو توثق فيه عملية التحضير للعزيمة في الجامع الأموي.
الدّفاع المدني السوري: 3 قــ.تلى وإصابات جراء تدافع في المسجد الأموي في دمشق.#دمشق #المسجد_الأموي #سوريا #ليبانوس pic.twitter.com/idjjZSqVlH— Lebanos (@lebanosnews) January 10, 2025
-
أخبار متعلقة
-
رئيس وزراء أوكرانيا: لن نوقف نقل النفط الروسي إلى أوروبا
-
اليونيسيف: 3 ملايين طفل سوداني يواجهون خطر الإصابة بسوء التغذية الحاد
-
الشركات البريطانية تدعم مبادرة لخفض معدلات العودة للجريمة
-
واشنطن تمهد الطريق لمقاتلاتها النووية في غرينلاند
-
ميقاتي يكشف تفاصيل لقائه مع الرئيس اللبناني الجديد
-
غوتيريش يدعم سيادة لبنان وفقا لاتفاق الطائف وإعلان بعبدا
-
ترامب يعلن عن التحضير لعقد لقاء مع بوتين
-
ارتفاع درجات الحرارة العالمية خلال 2024 بمتوسط 1.6 درجة مئوية