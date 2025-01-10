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فوضى وإطلاق نار وحالات اختناق ووفيات في الجامع الأموي بدمشق - فيديو

جانب من التدافع
جانب من التدافع
الجمعة، 10-01-2025 03:32 م

الوكيل الإخباري - شهد الجامع الأموي في العاصمة السورية دمشق فوضى عارمة بسبب "عزيمة طعام" أقامها الشيف أبو عمر، المشهور على منصات التواصل الاجتماعي.

وحسب مقاطع الفيديو التي تم تداولها على مواقع التواصل، فقد تسببت العزيمة التي حضرها عدد كبير من الأفراد بحالات اختناق فيما وردت أنباء عن 3 حالات وفاة و5 إصابات مما اضطر الأمن لإطلاق النار في الهواء لتفريق التجمعات.

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وكان الشيف أبو عمر قد نشر عبر حسابه على "يوتيوب" و"انستغرام" مقاطع فيديو توثق فيه عملية التحضير للعزيمة في الجامع الأموي.

 

 

 

 

RT

 
gnews

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