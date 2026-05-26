فوكس نيوز: قوات أميركية نفذت "هجمات دفاعا عن النفس" في جنوب إيران

ايران
الثلاثاء، 26-05-2026 05:34 ص
الوكيل الإخباري-   نقلت قناة فوكس نيوز عن متحدث عسكري قوله إن القوات الأميركية نفذت "هجمات دفاعا عن النفس" في جنوب إيران أمس الاثنين.اضافة اعلان


وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية تيم هوكينز: "قامت القوات بضربات دفاع عن النفس في جنوب إيران لحماية قواتنا من التهديدات التي تشكلها القوات الإيرانية. شملت الأهداف مواقع إطلاق الصواريخ والقوارب الإيرانية التي تحاول وضع الألغام".

وأضاف هوكينز "تواصل القيادة المركزية الأمريكية الدفاع عن قواتنا مع استخدام الضبط أثناء وقف إطلاق النار المستمر".
 
 


