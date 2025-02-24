فون دير لاين تتعهد بتقديم 3.5 مليار يورو لنظام كييف

الوكيل الإخباري- وعدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بتقديم دفعة جديدة من المساعدات لنظام كييف بقيمة 3.5 مليار يورو في مارس المقبل، وذلك بموجب البرامج القائمة.



وقالت فون دير لاين في كلمة ألقتها في كييف: "أوروبا هنا، لدعم وتعزيز أوكرانيا في الأيام الحرجة. وأستطيع أن أعلن أن دفعة جديدة من المساعدات بقيمة 3.5 مليار يورو لأوكرانيا ستصل في مارس".



يواصل الاتحاد الأوروبي تقديم مدفوعات إلى كييف في إطار برنامج المساعدة المالية الكلية، تصل إلى 50 مليار يورو حتى نهاية عام 2027، والتي اجتذبتها المفوضية الأوروبية في شكل قرض مع فترة سداد حتى عام 2042.

اضافة اعلان



في وقت سابق من اليوم الاثنين، وصلت فون دير لاين في زيارة إلى كييف برفقة رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا. وكان في استقبال الوفد الأوروبي، أندريه يرماك رئيس مكتب زيلينسكي، ووزير خارجية أوكرانيا أندريه سيبيغا.



وقبل ذلك، صرحت فون دير لاين، بأن المشاركين في القمة الطارئة للاتحاد الأوروبي في باريس أكدوا أن "أوكرانيا تستحق السلام من خلال القوة".

RT