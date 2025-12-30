فون دير لاين تحدد أهم ضمانة أمنية لأوكرانيا

وكان فلاديمير زيلينسكي قد صرح يوم 24 ديسمبر، بأن أوكرانيا تلقت دعما من الولايات المتحدة لوضع جدول زمني واضح لانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي لم يوافق على ذلك بعد.
وكتبت فون دير لاين على منصة التواصل الاجتماعي X: "أجرينا اليوم نقاشا جيدا مع القادة الأوروبيين حول دعمنا لأوكرانيا وأمنها وإعادة إعمارها. في نهاية المطاف، يعتمد ازدهار الدولة الأوكرانية الحرة على انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي. وهذا في حد ذاته ضمانة أساسية للأمن هناك".
-
أخبار متعلقة
-
10 دول تحذر من استمرار الوضع الإنساني "الكارثي" في غزة
-
مجلس النواب اليمني: ندعم قرارات مجلس القيادة الرئاسي ونثمن المواقف السعودية
-
مجلس الدوما يطالب برد حازم على استهداف مسيرات معادية مقر إقامة بوتين
-
"الأونروا": التشريع الإسرائيلي الجديد ضد الوكالة الأممية يخالف القانون الدولي
-
"مستشفى عبر الحدود".. إسرائيل توجه رسالة إلى أردوغان والشرع
-
أبو الغيط يدعو إلى وقف التصعيد وتغليب لغة الحوار في اليمن
-
"سنتكوم": 11 عملية عسكرية ضد داعش خلال أيام في سوريا
-
الإمارات: أنهينا ما تبقّى من فرق مكافحة الإرهاب في اليمن بمحض إرادتنا