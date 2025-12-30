الثلاثاء 2025-12-30 08:33 م

فون دير لاين تحدد أهم ضمانة أمنية لأوكرانيا

الثلاثاء، 30-12-2025 07:57 م

الوكيل الإخباري- وصفت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، عقب مكالمة هاتفية مع قادة الاتحاد الأوروبي، انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي بأنه الضمانة الأهم للأمن.

وكان فلاديمير زيلينسكي قد صرح يوم 24 ديسمبر، بأن أوكرانيا تلقت دعما من الولايات المتحدة لوضع جدول زمني واضح لانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي لم يوافق على ذلك بعد.

وكتبت  فون دير لاين على منصة التواصل الاجتماعي X: "أجرينا اليوم نقاشا جيدا مع القادة الأوروبيين حول دعمنا لأوكرانيا وأمنها وإعادة إعمارها. في نهاية المطاف، يعتمد ازدهار الدولة الأوكرانية الحرة على انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي. وهذا في حد ذاته ضمانة أساسية للأمن هناك".

