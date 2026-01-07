الوكيل الإخباري- اعترفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، تحت وطأة الانتقادات الأمريكية، بأن الاتحاد الأوروبي ليس هيكلا مثاليا وأنه نشأ من رحم الصراعات.



وقالت فون دير لاين: "لقد وُلد الاتحاد الأوروبي نفسه من رحم الصراعات. اتحادنا ليس مثاليا، لكنه يمثل وعداً: وعداً بأن يتغلب التعاون على المواجهة، وأن يعلو القانون على القوة. وهذه المبادئ لا تنطبق فقط على اتحادنا الأوروبي، بل تمتد لتشمل غرينلاند أيضا".



وفي 5 ديسمبر الماضي، نشر البيت الأبيض، استراتيجية جديدة للأمن القومي الأمريكي، طالبت فيها واشنطن الدول الأوروبية بتحمل مسؤولية دفاعها الذاتي.

ووجهت الاستراتيجية انتقادات لاذعة للاتحاد الأوروبي، مسلطة الضوء على مشكلات "التنظيم المفرط، والهجرة الجماعية، وتقييد حرية التعبير".



وفي هذا السياق، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الجديدة، التي اعتمدت في عهد الرئيس دونالد ترامب، تهدف إلى توضيح مكانة أوروبا ومنعها من محاولة توريط الولايات المتحدة في مؤامراتها الرامية إلى فرض النظام الليبرالي.

RT