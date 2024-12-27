فيتسو: وقف الغاز الروسي عن أوروبا سيكلفها 120 مليار يورو

الوكيل الإخباري- أكد رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو أن وقف إمدادات الغاز الروسي عبر أوكرانيا سيكلف الأوروبيين 120 مليار يورو في 2025-2026.



وقال فيتسو، خلال مقطع فيديو نشر له على وسائل التواصل الاجتماعي، إن القرار الذي اتخذه رأس نظام كييف فلاديمير زيلينسكي سيكلف الاتحاد الأوروبي حوالي 50 مليار يورو في 2025-2026 على الغاز وحده و70 مليار يورو أخرى على الكهرباء التي يتم توليدها من الغاز، مضيفا: "ستدفع أوروبا 120 مليار يورو لا تصدق، مقابل وقف تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا ثم عبر سلوفاكيا إلى الدول الأوروبية الأخرى".

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وأشار فيتسو إلى أن وقف إمدادات الغاز من روسيا من شأنه أن يتسبب في ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا، مما سيزيد من إضعاف الاقتصاد الأوروبي.