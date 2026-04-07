فيتنام: البرلمان يقر تعيين تو لام رئيسا للبلاد

الوكيل الإخباري- أقر البرلمان الفيتنامي، اليوم الثلاثاء، تعيين تو لام رئيسا للبلاد لولاية مدتها خمس سنوات.





وذكرت وكالة الأنباء الرسمية، أن تعيين تولام الذي كان قد تولى أعلى منصب حزبي بصفته أمينا عاما للحزب الشيوعي في البلاد عقب وفاة قائده السابق نجوين فو ترونج في تموز 2024، يجعل منه رسميا رئيسا بعد موافقة البرلمان.



يشار إلى أن لام أعيد انتخابه أمينا عاما للحزب لولاية جديدة مدتها خمس سنوات، خلال المؤتمر الوطني للحزب في كانون الثاني الماضي.







