فيتنام تحث على العمل من المنزل مع تعطل إمدادات الوقود بسبب حرب إيران

وقالت الحكومة في بيان صدر الثلاثاء، نقلا عن تقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة، إن فيتنام كانت من بين أكثر الدول تضررا من اضطرابات الوقود منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، حيث تعتمد اعتمادا كبيرا على واردات الطاقة من الشرق الأوسط.
وجاء في البيان إن على الشركات "تشجيع العمل من المنزل قدر الإمكان لتقليل الحاجة إلى السفر والنقل".
وتشير بيانات بتروليماكس، أكبر شركة لتجارة الوقود في فيتنام، إلى أن أسعار البنزين في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا قفزت 32 %، والديزل 56 بالمئة، والكيروسين 80 %منذ نهاية الشهر الماضي.
