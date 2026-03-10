الثلاثاء 2026-03-10 08:50 ص

فيتنام تحث على العمل من المنزل مع تعطل إمدادات الوقود بسبب حرب إيران

فيتنام تحث على العمل من المنزل مع تعطل إمدادات الوقود بسبب حرب إيران
ارشيفية
 
الثلاثاء، 10-03-2026 07:46 ص
الوكيل الإخباري-   دعت وزارة التجارة الفيتنامية الشركات إلى تشجيع موظفيها على العمل من المنزل ضمن الجهود الرامية إلى توفير الوقود في ظل اضطرابات الإمدادات وارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب مع إيران.اضافة اعلان


وقالت الحكومة في بيان صدر الثلاثاء، نقلا عن تقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة، إن فيتنام كانت من بين أكثر الدول تضررا من اضطرابات الوقود منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، حيث تعتمد اعتمادا كبيرا على واردات الطاقة من الشرق الأوسط.

وجاء في البيان إن على الشركات "تشجيع العمل من المنزل قدر الإمكان لتقليل الحاجة إلى السفر والنقل".

وتشير بيانات بتروليماكس، أكبر شركة لتجارة الوقود في فيتنام، إلى أن أسعار البنزين في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا قفزت 32 %، والديزل 56 بالمئة، والكيروسين 80 %منذ نهاية الشهر الماضي.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

فصل الكهرباء من 10 صباحًا حتى 4 عصرا عن مناطق في المملكة - أسماء

أخبار محلية فصل الكهرباء من 10 صباحًا حتى 4 عصرا عن مناطق في المملكة - أسماء

لقاء وفد وزاري مع نائب وزير الطاقة الأميركي، جيمس دانلي

أخبار محلية وفد وزاري يناقش مع مسؤول أميركي الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة

علما إيران والولايات المتحدة

عربي ودولي إيران: المفاوضات مع الولايات المتحدة "لم تعد مطروحة"

صفارات الإنذار تدوي في بلدات عدة بالجليل الغربي

عربي ودولي صفارات الإنذار تدوي في بلدات عدة بالجليل الغربي

سبائك ذهبية

أسواق ومال تعرف على أسعار الذهب عالميا الثلاثاء

منشأة نفطية

أسواق ومال انخفاض أسعار النفط عالميا

"العمل النيابية" تناقش اليوم مشروع قانون مُعدل لقانون الضمان الاجتماعي

شؤون برلمانية العمل النيابية تناقش اليوم مشروع قانون مُعدل لقانون الضمان الاجتماعي

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل



 






الأكثر مشاهدة