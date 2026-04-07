فيتو صيني روسي يُفشل اعتماد مشروع قرار عربي بشأن مضيق هرمز

الوكيل الإخباري- فشل مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، في اعتماد مشروع قرار مقدم من دول عربية شملت الأردن والبحرين والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والمملكة العربية السعودية، بشأن مضيق هرمز.

وأيّد مشروع القرار 11 عضوا وعارضته روسيا والصين وامتنعت باكستان وكولومبيا عن التصويت.