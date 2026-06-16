فيدان: إسرائيل قد تحاول إفشال الاتفاق الأمريكي الإيراني

الوكيل الإخباري- حذر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان من احتمال أن تحاول إسرائيل نسف الاتفاق الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وإيران.



وقال فيدان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف عقب محادثات أجرياها في موسكو اليوم الثلاثاء: "هل تستطيع إسرائيل تخريب الاتفاق (بين الولايات المتحدة وإيران)؟ الجواب هو نعم، ولتجنب ذلك، يجب على العالم أجمع، على المجتمع الدولي، أن يقطع على نفسه التزامات".



بدوره، أشار لافروف في معرض رده على سؤال عن سبب إحجام الغرب عن فرض عقوبات على إسرائيل، وسياسة "الكيل بمكيالين" الغربية وقال: "المعايير المزدوجة والعادات القديمة للدول الغربية لم تختفِ قط".

اضافة اعلان