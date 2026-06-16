فيدان: إسرائيل قد تحاول إفشال الاتفاق الأمريكي الإيراني

وقال فيدان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف عقب محادثات أجرياها في موسكو اليوم الثلاثاء: "هل تستطيع إسرائيل تخريب الاتفاق (بين الولايات المتحدة وإيران)؟ الجواب هو نعم، ولتجنب ذلك، يجب على العالم أجمع، على المجتمع الدولي، أن يقطع على نفسه التزامات".
بدوره، أشار لافروف في معرض رده على سؤال عن سبب إحجام الغرب عن فرض عقوبات على إسرائيل، وسياسة "الكيل بمكيالين" الغربية وقال: "المعايير المزدوجة والعادات القديمة للدول الغربية لم تختفِ قط".
وفي الشأن الأوكراني، أكد فيدان أنه نقل للافروف خلال محادثاتهما اليوم استعداد تركيا لاستضافة المفاوضات حول أوكرانيا، مضيفا أن أنقرة "تأمل في إعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات".
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