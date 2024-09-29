 
الأحد 2024-09-29 09:48 ص
 
 

فيدان: إسرائيل ونتنياهو يرغبان في نشر الحرب بالمنطقة

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان
الأحد، 29-09-2024 08:36 ص
الوكيل الإخباري-  قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن هناك رغبة لدى إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، في نشر الحرب بالمنطقة كلها، وذلك على خلفية اغتيال الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله.اضافة اعلان


وأكد فيدان، أنه حذر قبل عام من أن إسرائيل ستنقل الحرب إلى أماكن أخرى إن لم يتم إيقافها في غزة وسائر الأراضي الفلسطينية.

وذكر أن إسرائيل نقلت الآن جبهة القتال إلى لبنان بعد تحقيق أهدافها العسكرية الخاصة التي حددتها لنفسها في غزة.

وأوضح وزير الخارجية التركي أن هذا الأمر لم يكن مفاجئا بالنسبة إلى العديد من الجهات الفاعلة.

وتساءل عن المكان التالي الذي ستنقل إليه إسرائيل عمليتها (العسكرية)، والأهداف التي ستسعى لتدميرها بهذا الزخم، في العام المقبل.

وكالات
 
gnews

أحدث الأخبار

علم الصين

عربي ودولي الصين تعارض انتهاك سيادة لبنان

تعبيرية

منوعات واقعة صادمة في أستراليا.. وليا أمر يعنفان طفلاً مصاباً بالتوحد رفض غسل الأطباق!

الحدود الإسرائيلية اللبنانية

عربي ودولي مصادر أميركية ترجح تحركا بريا محدودا لإسرائيل في لبنان

عائلات تجلس على الأرض بعد فرارها من الغارات الجوية الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت

عربي ودولي مليون نازح في لبنان بعد ضربات الاحتلال

تعبيرية

طب وصحة لا تشرب القهوة على الريق.. والسبب لن تتخيله

خل

خاص بالوكيل وفاة "عامل وطن" مصري بسكتة قلبية على إشارة المهاجرين

الاحتلال يعتقل شاباً في الخليل

فلسطين الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالخليل

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية التربية تدعو لاستكمال إجراءات الابتعاث للمستفيدين من مكرمة المعلمين اليوم



 


الأكثر مشاهدة