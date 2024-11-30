 
السبت 2024-11-30 04:52 م
 

فيدان: تركيا ليست منخرطة بالصراعات الدائرة في حلب

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أرشيفية
السبت، 30-11-2024 01:42 م

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن تركيا ليست متورطة في القتال الدائر في حلب، لكنه أكد أن بلاده ستتخذ الاحتياطات اللازمة ضد موجة النزوح المحتملة.

وأكد فيدان التزام تركيا بسلامة أراضي سوريا وحذر الولايات المتحدة من مخاطر دعم الجماعات الإرهابية في المنطقة، وفق ما أفادت وسائل إعلام تركية اليوم السبت.

وفي حديثه خلال اجتماع مغلق مع ممثلي حزب العدالة والتنمية من منطقتي بحر إيجة والبحر الأبيض المتوسط، أكد فيدان التزام تركيا بسلامة أراضي سوريا. كما أوضح أن تركيا لن تسمح لأي منظمة إرهابية في المنطقة بالتطور إلى دولة.

وسلط فيدان الضوء على مخاوف تركيا بشأن دعم الولايات المتحدة للمنظمات الإرهابية في سوريا.

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وشبه تورط الولايات المتحدة بتوفير "قناع أكسجين" لهذه المجموعات، مشيرا إلى أنه بدون دعم الولايات المتحدة، لن تنجو هذه المجموعات.

تأتي تعليقات فيدان وسط مخاوف متزايدة بشأن الوضع في سوريا، حيث أثار تصاعد العنف في حلب مخاوف في تركيا من تدفقات جديدة للاجئين. 

 

RT

 
gnews

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