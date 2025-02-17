فيدان: حان الوقت للتخلص من "العمال الكردستاني"

الوكيل الإخباري- أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ضرورة القضاء على حزب العمال الكردستاني، واصفا إياه بـ"التنظيم الإرهابي متعدد الأغراض".

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وأشار فيدان في حديث لقناة "TRT World" التركية الناطقة بالإنجليزية إلى أن القضاء على حزب العمال الكردستاني يعد أولوية لتحقيق مصالح سوريا وتركيا والعراق والأكراد.



وأضاف أن الإدارة الجديدة في سوريا تعمل حاليا على ملفات "صعبة للغاية" وأن "إنهاء احتلال تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي أحد أولوياتها".



وتابع: "نحن بحاجة إلى التخلص من "بي كي كي" من أجل مصالح سوريا وتركيا والعراق والأكراد".



وقال: "إنهم لا يستهدفون تركيا فقط بل يستهدفون إيران ويستهدفون العراق ويستهدفون سوريا لذلك أعتقد أنه حان الوقت للتخلص معا من هذا الفيروس".



وبخصوص ضمان عدم ظهور تنظيم "داعش" مجددا، لفت فيدان إلى أهمية إنشاء دول المنطقة لمنصة من أجل "مناقشة مسألة الإرها، مذكرا بأن تركيا اقترحت سابقا إنشاء مثل هذه المنصة.



وأكد فيدان أن التدخلات في المنطقة بهدف "حل مشكلة الإرهاب" تسببت في مشاكل أخرى، مشددا على أهمية "الملكية الإقليمية" لمنع كل ذلك.

RT