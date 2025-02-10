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فيدان: لا يمكن القبول بتهجير الشعب الفلسطيني وندعو لحل عادل ودائم

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فيدان
الإثنين، 10-02-2025 04:03 م

الوكيل الإخباري- أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، رفض بلاده القاطع لأي مقترحات تتعلق بتهجير سكان قطاع غزة، معتبرا أن مثل هذه الأفكار لا ينبغي أخذها على محمل الجد.

وشدد فيدان في تصريح صحفي مساء أمس الأحد على ضرورة توجيه نداءات إلى المجتمع الدولي للوصول إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

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وأشار إلى موقف تركيا الثابت والداعم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، مع اعتبار القدس الشرقية عاصمة لها.


ولفت فيدان إلى أن هذا الموقف لا يعبر عن تركيا فقط، بل يمثل أيضا إرادة العالمين الإسلامي والعربي، بالإضافة إلى أغلبية المجتمع الدولي الذي يؤيد حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واستعادة أراضيه المحتلة.

 

RT

 
gnews

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