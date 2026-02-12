فيدان: مرونة أميركية إيرانية تمهّد لاتفاق نووي محتمل

08:59 ص

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لصحيفة فاينانشال تايمز، في مقابلة الخميس، إن الولايات المتحدة وإيران تبدوان أنهما على استعداد للتوصل إلى حل وسط من أجل إبرام اتفاق نووي، محذرًا من أن توسيع نطاق المحادثات ليشمل برنامج طهران للصواريخ الباليستية سيؤدي فقط إلى "حرب أخرى". اضافة اعلان





وأضاف فيدان للصحيفة: "إبداء الأميركيين الاستعداد للتسامح مع تخصيب إيران لليورانيوم ضمن حدود واضحة أمر إيجابي".

