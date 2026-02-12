فيدان: مرونة أميركية إيرانية تمهّد لاتفاق نووي محتمل

وأضاف فيدان للصحيفة: "إبداء الأميركيين الاستعداد للتسامح مع تخصيب إيران لليورانيوم ضمن حدود واضحة أمر إيجابي".
