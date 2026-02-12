الخميس 2026-02-12 09:51 ص

فيدان: مرونة أميركية إيرانية تمهّد لاتفاق نووي محتمل

فيدان: مرونة أميركية إيرانية تمهّد لاتفاق نووي محتمل
فيدان: مرونة أميركية إيرانية تمهّد لاتفاق نووي محتمل
 
الخميس، 12-02-2026 08:59 ص
الوكيل الإخباري-   قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لصحيفة فاينانشال تايمز، في مقابلة الخميس، إن الولايات المتحدة وإيران تبدوان أنهما على استعداد للتوصل إلى حل وسط من أجل إبرام اتفاق نووي، محذرًا من أن توسيع نطاق المحادثات ليشمل برنامج طهران للصواريخ الباليستية سيؤدي فقط إلى "حرب أخرى".اضافة اعلان


وأضاف فيدان للصحيفة: "إبداء الأميركيين الاستعداد للتسامح مع تخصيب إيران لليورانيوم ضمن حدود واضحة أمر إيجابي".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون

عربي ودولي كوريا الجنوبية: زعيم كوريا الشمالية يعد ابنته لتولي قيادة البلاد

فضل شاكر

فن ومشاهير فنان لبنانيّ شهير يُوجّه رسالة إلى فضل شاكر... ماذا قال له؟

المستوطنون يهاجمون قرية في الضفة الغربية ويطردون أهلها

فلسطين المستوطنون يهاجمون قرية في الضفة الغربية ويطردون أهلها

تعبيرية

فن ومشاهير وفاة نجمة مسلسل وادي الذئاب - صورة

السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز

عربي ودولي واشنطن ستسدد مليارات الدولارات من مستحقاتها المتأخرة للأمم المتحدة "خلال أسابيع"

فيدان: مرونة أميركية إيرانية تمهّد لاتفاق نووي محتمل

عربي ودولي فيدان: مرونة أميركية إيرانية تمهّد لاتفاق نووي محتمل

تعبيرية

خاص بالوكيل فيديو .. تنفيذ أعمال طلاء داخل مدرسة بالهاشمية يثير مخاوف صحية على الطلبة

امرأة بنغلاديشية

عربي ودولي 127 مليون ناخب يتوجهون إلى مراكز الاقتراع في بنغلادش



 






الأكثر مشاهدة