فيديو.. اغتيال السفير السوري المنشق نور الدين اللباد وشقيقه

وأفادت مصادر مطّلعة بأن العملية تمت في ظروف غامضة، ما يثير تساؤلات حول دوافعها وخلفياتها.
وأظهر مقطع متداول لحظة دخول المسلحين بيت السفير اللباد لاغتياله.
وأوضحت المصادر أن السفير اللباد عاد من فرنسا قبل نحو أسبوعين، وكان ينوي السفر إلى فرنسا التي يحمل جنسيتها بعد خمسة أيام من الحادث.
وتجري السلطات تحقيقات موسعة لكشف ملابسات العملية، ولم يصدر بعد أي بيان رسمي من قبل الجهات الحكومية بخصوص الحادث.
من هو السفير نور الدين اللباد؟
اللباد من مواليد عام 1962 في مدينة الصنمين بمحافظة درعا في سوريا. هو دبلوماسي سوري بارز وشاعر معروف حاصل على ماجستير العلاقات الدولية من "جامعة السوربون" في باريس.
حصل على درجة الدكتوراه في الأدب الفرنسي ودبلوم عال في الترجمة، وشغل منصب وزير مفوض في وزارة الخارجية السورية.
عمل في عدة سفارات منها صنعاء، باريس، بغداد، أنقرة، بنغازي، وطرابلس الغرب.
عمل في الإدارة المركزية لوزارة الخارجية في إدارات المراسم والبروتوكول.
وهو من أوائل الدبلوماسيين الذين انشقوا عن النظام السوري.
كما عُيّن ممثلا للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في فرنسا.
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