فيديو - الخيول العربية ترافق موكب ترامب في قصر اليمامة

وتُعد الخيول رمزًا للكرم والضيافة في الثقافة السعودية، وتُستخدم عند استقبال الضيوف الكبار.
ويُظهر هذا الاستقبال الحافل التزام المملكة العربية السعودية بالحفاظ على تراثها الثقافي، وكوسيلة لتعزيز العلاقات الدبلوماسية والاحتفاء بالضيوف الرسميين.
وأُجريت مراسم الاستقبال الرسمية في قصر اليمامة، حيث عُزف النشيدان الوطنيان السعودي والأميركي.
ووصل ترامب، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض في مستهل جولة خليجية تستمر عدة أيام.
ووصف الرئيس ترامب زيارته، التي ستشمل إلى جانب السعودية كلًّا من قطر والإمارات، بـ"التاريخية"، وأنها ستُساهم في تعزيز العلاقات والتعاون في الشرق الأوسط.
ويشمل جدول زيارة ترامب للسعودية قمة مع زعماء دول مجلس التعاون الخليجي، يوم الأربعاء.
وبحسب البيت الأبيض، ستركز أجندة زيارة ترامب على تعزيز الاستثمارات والتعاون الأمني ومناقشة ملفات إقليمية.
#فيديو | سمو #ولي_العهد يستقبل في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.#الرئيس_الأمريكي_في_المملكة#٩٢_عامًا_من_الشراكة_والازدهار#TrumpInKSA pic.twitter.com/EKxlpBgUCD— واس الأخبار الملكية (@spagov) May 13, 2025
سكاي نيوز
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