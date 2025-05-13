الثلاثاء 2025-05-13 01:14 م
 

فيديو - الخيول العربية ترافق موكب ترامب في قصر اليمامة

جانب من استقبال ترامب في السعودية
جانب من استقبال ترامب في السعودية
 
الثلاثاء، 13-05-2025 01:05 م
الوكيل الإخباري- رافقت الخيول السعودية الرئيس الأميركي دونالد ترامب حتى باب الديوان الملكي بقصر اليمامة، حيث كان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في استقباله.اضافة اعلان


وتُعد الخيول رمزًا للكرم والضيافة في الثقافة السعودية، وتُستخدم عند استقبال الضيوف الكبار.

ويُظهر هذا الاستقبال الحافل التزام المملكة العربية السعودية بالحفاظ على تراثها الثقافي، وكوسيلة لتعزيز العلاقات الدبلوماسية والاحتفاء بالضيوف الرسميين.

وأُجريت مراسم الاستقبال الرسمية في قصر اليمامة، حيث عُزف النشيدان الوطنيان السعودي والأميركي.

ووصل ترامب، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض في مستهل جولة خليجية تستمر عدة أيام.

ووصف الرئيس ترامب زيارته، التي ستشمل إلى جانب السعودية كلًّا من قطر والإمارات، بـ"التاريخية"، وأنها ستُساهم في تعزيز العلاقات والتعاون في الشرق الأوسط.

ويشمل جدول زيارة ترامب للسعودية قمة مع زعماء دول مجلس التعاون الخليجي، يوم الأربعاء.

وبحسب البيت الأبيض، ستركز أجندة زيارة ترامب على تعزيز الاستثمارات والتعاون الأمني ومناقشة ملفات إقليمية.



سكاي نيوز
 
gnews

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