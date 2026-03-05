فيديو .. جدل في واشنطن بعد واقعة احتجاج داخل قاعة الكونغرس الأمريكي

ويظهر الفيديو المتداول ثلاثة من ضباط الشرطة وهم يحاولون إخراج ماكغينيس، الذي يصف نفسه بأنه محارب قديم في مشاة البحرية ومرشح سياسي عن حزب الخضر. وفي اللقطات، ينضم إليهم السيناتور الجمهوري تيم شيهي ويساعد في رفع ساق المحتج لإخراجه من القاعة.
وأثناء المشادة، ظل ماكغينيس ممسكاً بالباب وهو يصرخ: "لا أحد يريد القتال من أجل إسرائيل"، قبل أن تهدأ المواجهة لاحقاً بعد أن علقت يده في الباب، مما استدعى مساعدة أحد الضباط لتحريرها.
وأكد شيهي، وهو عضو في اللجنة الفرعية، وقوع الحادثة في منشور له، واصفاً ماكغينيس بأنه "محتج مضطرب جاء إلى مبنى الكابيتول بحثاً عن مواجهة".
من جانبه، لم يعلق ماكغينيس علناً على الحادثة، لكنه نشر مقطع فيديو في وقت سابق من على تلة الكابيتول، قال فيه إنه يريد أن يسأل مجلس الشيوخ "لماذا سيرسلون رجالنا ونساءنا إلى طريق الخطر".
وأفاد مسؤول في "حزب الخضر" يعمل مع ماكغينيس بأنه تم اعتقاله ونقله إلى مستشفى .
وماكغينيس مرشح عن "حزب الخضر" في انتخابات مجلس الشيوخ عن ولاية كارولاينا الشمالية، وقد نشر سلسلة مقاطع فيديو في الأسبوع الماضي ينتقد فيها الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
وفي أحد المقاطع، قال: "اعلموا أن العالم يعرف أن الولايات المتحدة تمثل مبادئ صهيونية، وأننا نصبح دولة صهيونية تعتقد أن لإسرائيل الحق في توسيع حدودها إلى الدول المحيطة بها".
Senator Sheehy joined Capitol Police in lifting up and ejecting anti war protestor Brian McGinnis from a SASC subcommittee hearing. McGinnis is a Green Party candidate running for Senate in N.C. An antiwar activist filmed the video below: pic.twitter.com/0dVA0ORWXQ— Alan He (@alanhe) March 4, 2026
روسيا اليوم
