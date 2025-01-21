 
الثلاثاء 2025-01-21 05:02 م
 

فيديو .. حريق مروع يخلف مأساة حقيقية و يحصد قتلى وجرحى في تركيا

حريق في فندق بمنتجع تركي شهير
حريق في فندق بمنتجع تركي شهير
الثلاثاء، 21-01-2025 03:30 م
الوكيل الإخباري- اندلع حريق في فندق بمنتجع تركي شهير للتزلج، الثلاثاء، في محافظة بولو بالأناضول، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 32 بجروح، بحسب ما أعلن وزير الداخلية التركي.اضافة اعلان


وأفاد الوزير علي يرلي كايا على منصة "إكس" بأن الحريق اندلع في الفندق الواقع في منتجع كارتالكايا للتزلج عند الساعة 3:27 صباحا (00:27 ت غ).

وانتشرت النيران بسرعة كبيرة، ما أدى إلى إتلاف أجزاء كبيرة من الفندق الواقع على قمة جبال كور أوغلو.

وعقب الإبلاغ عن الحريق، هرعت فرق الإطفاء والطوارئ الطبية من مدينة بولو والمناطق المجاورة إلى موقع الحادث.

ولا تزال الفرق تبذل جهودا مكثفة للسيطرة على النيران التي التهمت جزءا كبيرا من المبنى.

يذكر أن الفندق تعرض لأضرار جسيمة نتيجة الحريق الذي انتشر بسرعة كبيرة، ما أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة من المبنى، ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد أسباب الحريق.




سكاي نيوز
 
gnews

أحدث الأخبار

الأمن العام

أخبار محلية الأمن العام يوضّح ملابسات فيديو دهس سيدة وبناتها الثلاث بإربد

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية انطلاق عروض "أيام الفيلم الباكستاني" الجمعة المقبل

هرتسي هليفي

فلسطين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يعلن استقالته

جانب من الورشة

أخبار محلية ورشة حول واقع البحث العلمي وأثره على الاقتصاد

مؤسسة التدريب المهني

أخبار محلية التدريب المهني توقع اتفاقيات تأهيل وتشغيل

مادبا

أخبار محلية اعتماد مبنى جديد للعيادات الخارجية في مادبا خلال أيام

ت

عربي ودولي الهند تعلن استعدادها لترحيل 18 ألف من رعاياها من الولايات المتحدة

جانب من الاجتماع

شؤون برلمانية "الاستثمار النيابية" تناقش مشروع قانون الإحصاءات العامة لسنة 2024



 




الأكثر مشاهدة