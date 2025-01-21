فيديو .. حريق مروع يخلف مأساة حقيقية و يحصد قتلى وجرحى في تركيا

وأفاد الوزير علي يرلي كايا على منصة "إكس" بأن الحريق اندلع في الفندق الواقع في منتجع كارتالكايا للتزلج عند الساعة 3:27 صباحا (00:27 ت غ).
وانتشرت النيران بسرعة كبيرة، ما أدى إلى إتلاف أجزاء كبيرة من الفندق الواقع على قمة جبال كور أوغلو.
وعقب الإبلاغ عن الحريق، هرعت فرق الإطفاء والطوارئ الطبية من مدينة بولو والمناطق المجاورة إلى موقع الحادث.
ولا تزال الفرق تبذل جهودا مكثفة للسيطرة على النيران التي التهمت جزءا كبيرا من المبنى.
يذكر أن الفندق تعرض لأضرار جسيمة نتيجة الحريق الذي انتشر بسرعة كبيرة، ما أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة من المبنى، ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد أسباب الحريق.
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bir otelde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında 6 kişi hayatını kaybederken 31 kişi de yaralandı pic.twitter.com/j8NIXH07rH— Nefes Gazetesi (@nefesgazete) January 21, 2025
Bolu Kartalkaya kayak merkezindeki Grand Kartal Oteli’nde çıkan yangında ölü sayısı 6’ya yükseldi. 31 yaralı var.— serbestiyet (@serbestiyetweb) January 21, 2025
🔺Yarıyıl tatili nedeniyle yüzde 90 dolu olan otelde 237 kişi vardı.
🔺Yangın 4. kattaki restoranda başladı. pic.twitter.com/ugcnDRrhfY
سكاي نيوز
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