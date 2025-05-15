فيديو .. سحب سامة تغطي سماء إشبيلية بعد انفجار مستودع كيميائي

وأفادت السلطات بأن الحريق، الذي وصف بأنه "مقلق"، ناجم عن انفجار في منشأة لتخزين وتوزيع المواد الكيميائية، مما أثار مخاوف من حدوث حالات تسمم نتيجة استنشاق الأبخرة المتصاعدة. وأكدت التقارير إصابة شخص واحد تم نقله إلى المستشفى مصابًا بحروق.
وقالت خدمة الطوارئ في إقليم الأندلس إنها تلقت أولى البلاغات عند الساعة 1:20 ظهر يوم الأربعاء من الشركة المشغلة للمنشأة، والتي أبلغت عن وقوع انفجار. وكإجراء احترازي، قامت الشركة بإجلاء جميع العاملين لديها، فيما لم يُؤكد بعد ما إذا كانت هناك إصابات أخرى.
وقد أوضحت السلطات أن طبيعة المواد المحترقة وحجم الحريق يثيران القلق، مشيرة إلى أن سحابة الدخان الكثيفة الناتجة عن الحريق كانت مرئية من بلديات تبعد أكثر من 80 كيلومترًا عن موقع الحادث.
وقامت الحماية المدنية بإرسال تحذيرات إلى جميع الهواتف المحمولة في بلدية ألكالا دي غوادايرا عبر نظام (Es-Alert)، داعية السكان إلى عدم مغادرة منازلهم. كما نصحتهم بإغلاق الأبواب والنوافذ للحيلولة دون تسرب الدخان، بالإضافة إلى ارتداء الكمامات للوقاية.
وأعلنت حكومة إقليم الأندلس حالة الطوارئ من المستوى الأول، في وقت تم فيه استدعاء فرق الإطفاء من سبع محطات مختلفة في المقاطعة، من بينها بلدات ألكالا دي غوادايرا، أوتريرا، أراال، لا رينكونادا، مايرينا ديل ألكور، وسانلوكار لا مايور، للمشاركة في جهود السيطرة على الحريق.
تجدر الإشارة إلى أن الشركة التي تدير المنشأة تعمل في مجال توزيع وتسويق المواد الكيميائية منذ عام 1985، وتبلغ المساحة الإجمالية لمرافقها نحو 11 ألف متر مربع، منها 4,500 متر مغطاة، كما تحتوي على خزانات سعة 1,000 متر مكعب للسوائل السائبة، بالإضافة إلى قدرة استيعابية تفوق 5,000 منصة تحميل.
وحتى الآن، لم تؤكد السلطات نوع المادة التي تسببت في الحريق، بينما تتواصل الجهود للسيطرة على النيران ومنع انتشارها إلى مناطق مجاورة.
A chemical plant explosion near Seville Spain sent a massive smoke cloud into the air, prompting officials to advise about 80,000 nearby residents to stay inside, shut windows, or wear masks. #BREAKING #Spain pic.twitter.com/4MhAndiqXL— ZoomCenter (@ZoomCenter) May 14, 2025
روسيا اليوم
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