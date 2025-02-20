فيديو.. سقوط نائب حاكم ميسيسيبي على أرضية مجلس الشيوخ

وأظهر مقطع فيديو من قاعة مجلس الشيوخ نائبَ حاكم الولاية، ديلبرت هوسمان، وهو يقف على منصة في مقدمة القاعة، عندما مال إلى الأمام ثم سقط على الأرض. وهرع العديد من الأشخاص على الفور لمساعدته، وتم تأجيل جلسة مجلس الشيوخ سريعًا.
وقالت المتحدثة هاناه ميليت، في بيان عبر البريد الإلكتروني: "إن نائب الحاكم هوسمان في حالة جيدة ومعنوياته مرتفعة، ويعرب عن تقديره لجميع أفراد الطاقم الطبي، ويتوق للعودة إلى العمل".
فيديو. لحظة سقوط نائب حاكم ميسيسيبي على أرضية مجلس الشيوخ#الاردن #سوشال_الوكيل pic.twitter.com/QcJbSkegbt— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) February 20, 2025
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