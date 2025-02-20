فيديو.. سقوط نائب حاكم ميسيسيبي على أرضية مجلس الشيوخ

الوكيل الإخباري- سقط نائب حاكم ولاية ميسيسيبي الأميركية على أرضية مجلس الشيوخ في الولاية، اليوم الأربعاء.



وأظهر مقطع فيديو من قاعة مجلس الشيوخ نائبَ حاكم الولاية، ديلبرت هوسمان، وهو يقف على منصة في مقدمة القاعة، عندما مال إلى الأمام ثم سقط على الأرض. وهرع العديد من الأشخاص على الفور لمساعدته، وتم تأجيل جلسة مجلس الشيوخ سريعًا.



وقالت المتحدثة هاناه ميليت، في بيان عبر البريد الإلكتروني: "إن نائب الحاكم هوسمان في حالة جيدة ومعنوياته مرتفعة، ويعرب عن تقديره لجميع أفراد الطاقم الطبي، ويتوق للعودة إلى العمل".

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#سوشال_الوكيل pic.twitter.com/QcJbSkegbt فيديو. لحظة سقوط نائب حاكم ميسيسيبي على أرضية مجلس الشيوخ #الاردن February 20, 2025