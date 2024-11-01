فيديو - قتيلان و6 مصابين في إطلاق نار بمدينة أورلاندو الأمريكية

وأظهر مقطع فيديو على أنستغرام، تحقّقت منه رويترز، أشخاصاً يقفون في منطقة الحادث وهم يرتدون أزياء الهالوين، بينما كان أفراد الطوارئ يقدمون الرعاية لمصابين يتمددون على الأرض.
وقالت وسائل إعلام إن المصابين نقلوا إلى المستشفى وحالتهم مستقرة.
ووقع إطلاق النار في وقت متأخر من الليل داخل منطقة ترفيهية في أورلاندو، حيث كان مئات الأشخاص يحتفلون بعيد الهالوين.
ونقلت شبكة “سي إن إن” عن إريك سميث، رئيس شرطة أورلاندو، قوله في مؤتمر صحفي إنه تم إلقاء القبض على المسلح المشتبه به، الذي يبلغ من العمر 17 عاماً.
🚨 BREAKING: Mass shooting in Orlando, Florida ☠️ A suspect is in custody after witnesses reported a fight breaking out over a woman.— 𝕾𝖙𝖆𝖗𝖑𝖎𝖌𝖍𝖙 𝖌𝖎𝖗𝖑 (@StarlitGrl) November 1, 2024
Thousands had gathered for Halloween celebrations, now overshadowed by tragedy.
📍#Orlando | #Florida pic.twitter.com/YSAScRJYhw
وكالات
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