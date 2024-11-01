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فيديو - قتيلان و6 مصابين في إطلاق نار بمدينة أورلاندو الأمريكية

صورة من الأرشيف لرجال أمن أمريكيين
صورة من الأرشيف لرجال أمن أمريكيين
الجمعة، 01-11-2024 03:43 م
الوكيل الإخباري- ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم، الجمعة، أن شخصين قتلا، وأصيب ستة آخرون، في إطلاق نار بوسط مدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا، خلال احتفالات الهالوين، مضيفة أنه تم القبض على المشتبه به.اضافة اعلان


وأظهر مقطع فيديو على أنستغرام، تحقّقت منه رويترز، أشخاصاً يقفون في منطقة الحادث وهم يرتدون أزياء الهالوين، بينما كان أفراد الطوارئ يقدمون الرعاية لمصابين يتمددون على الأرض.

وقالت وسائل إعلام إن المصابين نقلوا إلى المستشفى وحالتهم مستقرة.

ووقع إطلاق النار في وقت متأخر من الليل داخل منطقة ترفيهية في أورلاندو، حيث كان مئات الأشخاص يحتفلون بعيد الهالوين.

ونقلت شبكة “سي إن إن” عن إريك سميث، رئيس شرطة أورلاندو، قوله في مؤتمر صحفي إنه تم إلقاء القبض على المسلح المشتبه به، الذي يبلغ من العمر 17 عاماً.



وكالات
 
gnews

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