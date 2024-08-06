فيديو- قتيل في هجوم لحزب الله بسرب مسيّرات شمالي إسرائيل

الوكيل الإخباري- قُتل شخص في نهاريا وأصيب آخرون عندما هاجم حزب الله اللبناني إسرائيل، الثلاثاء، بسرب من الطائرات المسيّرة استهدف مقرًا عسكريًا شمالي البلاد.



وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" بإصابة عسكريين إسرائيليين اثنين بجروح، إضافةً إلى مدني جراء انفجار طائرة مسيّرة في أحد المواقع العسكرية شمال إسرائيل.



وأعلن حزب الله في بيان عن "هجوم بسرب مسيّرات انقضاضية على مقري قيادة لواء غولاني ووحدة إيغوز 621 في ثكنة شراغا شمالي عكا"، المدينة الواقعة قرب نهاريا على ساحل البحر المتوسط.



وأضاف: "هذا الهجوم يأتي ردًا على الغارة التي تسببت بسقوط ضحايا ببلدة عبا جنوبي لبنان".



وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة شخصين، أحدهما حالته حرجة، بعد سقوط مسيّرة في نهاريا شمال غربي إسرائيل، ثم أعلن لاحقًا عن مقتل أحدهما.



وحسب مراسل "سكاي نيوز عربية"، دوت صافرات الإنذار في كل من عكا ونهاريا، التي تبعد حوالي 11 كم عن الحدود اللبنانية.



ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس بلدية نهاريا قوله إن "عدة طائرات توغلت. هناك أضرار قرب المدينة وورد تقرير عن وقوع إصابات".



ودعا رئيس بلدية نهاريا الحكومة الإسرائيلية إلى "اتخاذ قرار باستهداف بيروت مقابل استهداف نهاريا".

وتصاعدت التوترات في الشرق الأوسط منذ اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران الأسبوع الماضي، بعد يوم من غارة إسرائيلية جنوبي بيروت اغتالت القيادي العسكري البارز في حزب الله فؤاد شكر.



ووصلت المخاوف من اندلاع حرب شاملة في المنطقة إلى ذروتها في أعقاب اغتيال هنية وشكر، وسط توقعات برد من إيران وأذرعها العسكرية في المنطقة.