فيديو لانفجار مخزن ألعاب نارية بكاليفورنيا.. وفقدان 7 أشخاص

ووقع الانفجار مساء الثلاثاء إثر اندلاع حريق في المستودع الواقع في إسبارتو، شمالي الولاية، وذلك قبيل أيام من عروض الألعاب النارية التقليدية التي تُقام في عموم الولايات المتحدة احتفالًا بعيد الاستقلال في 4 يوليو، الذي يصادف هذا العام يوم الجمعة المقبل.
وقالت مديرية الإطفاء في كاليفورنيا في بيان:"لا يزال 7 أشخاص في عداد المفقودين، ويعمل المسعفون والمحققون بلا كلل مع مالك الموقع لتحديد مكانهم."
وأضافت أنّ هذا النوع من الحوادث نادر جدًا، إذ يتعيّن على هذا النوع من المنشآت الامتثال ليس فقط لقواعد كاليفورنيا الصارمة المتعلقة بالألعاب النارية، ولكن أيضًا للقواعد الفيدرالية لتخزين المتفجرات."
ووفقًا للسلطات، فإن حياة الجريحين اللذين نُقلا إلى المستشفى ليست في خطر.
ولا يزال عناصر الإطفاء عاجزين عن دخول المستودع بسبب وجود كميات من الألعاب النارية التي قد تنفجر في أي لحظة.
وقال كورتيس لورانس، رئيس مديرية الإطفاء في إسبارتو، خلال مؤتمر صحفي:"الوضع الحالي معقّد وخطير للغاية."
ونتيجة للانفجار، أعلنت بلدات عديدة مجاورة أنها ألغت عروض الألعاب النارية التي كانت مقررة يوم الجمعة.
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
الكونغرس يطالب البيت الأبيض بتوضيح سبب تعليق شحنات الأسلحة لأوكرانيا
-
وسائل إعلام: قرار البنتاغون تعليق الأسلحة لكييف كان مفاجأة للجميع
-
ألمانيا تعلن عن اتصالات مع سوريا لإعادة هذه الفئة من المهاجرين .. تفاصيل
-
حرائق تركيا تتسبب بإجلاء أكثر من 50 ألف شخص منذ الاثنين
-
ألمانيا تحدّث أشهر غواصاتها الحربية
-
تسجيل العديد من حالات الوفاة في أوروبا جراء موجة الحر الشديد
-
مقتل 4 أشخاص وإنقاذ 23 إثر غرق عبارة قبالة بالي
-
عدة مصابين في إطلاق نار بمركز تجاري في ولاية جورجيا الأميركية