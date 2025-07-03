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فيديو لانفجار مخزن ألعاب نارية بكاليفورنيا.. وفقدان 7 أشخاص

انفجار مخزن ألعاب نارية
انفجار مخزن ألعاب نارية
 
الخميس، 03-07-2025 09:58 ص
الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأميركية، الأربعاء، أن 7 أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين، غداة انفجار وقع في مستودع للألعاب النارية وأسفر عن إصابة شخصين بجروح واندلاع حريق في المنطقة الريفية المجاورة.اضافة اعلان


ووقع الانفجار مساء الثلاثاء إثر اندلاع حريق في المستودع الواقع في إسبارتو، شمالي الولاية، وذلك قبيل أيام من عروض الألعاب النارية التقليدية التي تُقام في عموم الولايات المتحدة احتفالًا بعيد الاستقلال في 4 يوليو، الذي يصادف هذا العام يوم الجمعة المقبل.

وقالت مديرية الإطفاء في كاليفورنيا في بيان:"لا يزال 7 أشخاص في عداد المفقودين، ويعمل المسعفون والمحققون بلا كلل مع مالك الموقع لتحديد مكانهم."

وأضافت أنّ هذا النوع من الحوادث نادر جدًا، إذ يتعيّن على هذا النوع من المنشآت الامتثال ليس فقط لقواعد كاليفورنيا الصارمة المتعلقة بالألعاب النارية، ولكن أيضًا للقواعد الفيدرالية لتخزين المتفجرات."

ووفقًا للسلطات، فإن حياة الجريحين اللذين نُقلا إلى المستشفى ليست في خطر.

ولا يزال عناصر الإطفاء عاجزين عن دخول المستودع بسبب وجود كميات من الألعاب النارية التي قد تنفجر في أي لحظة.

وقال كورتيس لورانس، رئيس مديرية الإطفاء في إسبارتو، خلال مؤتمر صحفي:"الوضع الحالي معقّد وخطير للغاية."

ونتيجة للانفجار، أعلنت بلدات عديدة مجاورة أنها ألغت عروض الألعاب النارية التي كانت مقررة يوم الجمعة.



سكاي نيوز
 
 
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