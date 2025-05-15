فيديو .. محاولة اختطاف ابنة ملياردير في قلب باريس تهز فرنسا

ووفقًا للتحقيقات الأولية، خرج 3 مهاجمين من سيارة نقل بيضاء تحمل شعار شركة "كرونوبوست" للشحن، وحاولوا سحب الضحايا بالقوة، لكن المرأة استطاعت انتزاع سلاح أحد المعتدين، الذي تبين لاحقًا أنه مزيف، فيما هرع عدد من المارة لمساعدتهم، بينهم رجل استخدم مطفأة حريق لصد الخاطفين، ما أجبرهم على الفرار.
وأفادت مصادر طبية بأن الضحايا، وهم ابنة رئيس شركة "Paymium" للعملات الرقمية، والتي كانت حاملًا في شهرها الخامس، وشريكها وطفلهما، أصيبوا بجروح طفيفة ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأثار الحادث موجة استنكار في الأوساط الفرنسية، خاصة أنه يأتي ضمن سلسلة هجمات تستهدف شخصيات بارزة في قطاع العملات الرقمية، حيث دعا وزير الداخلية الفرنسي إلى اجتماع عاجل مع ممثلي القطاع لبحث تعزيز الإجراءات الأمنية.
من جهتها، نفت شركة "كرونوبوست" تورط أي من سياراتها في الحادث، مشيرة إلى أن المهاجمين استخدموا شعارًا مزيفًا للشركة. فيما لا تزال التحقيقات جارية للقبض على المشتبه بهم، الذين يواجهون تُهَمًا تتعلق بالاختطاف والعنف المنظم.
يُذكر أن فرنسا شهدت مؤخرًا عدة حوادث مماثلة، منها اختطاف والد أحد رواد العملات الرقمية في مايو الماضي، وقطع إصبع أحد مؤسسي شركة "ليدجر" مطلع العام الجاري، ما يسلّط الضوء على تزايد المخاطر التي تواجه العاملين في هذا القطاع المتنامي.
🚨🇫🇷 ALERTE INFO | La fille d’un dirigeant d’une société de cryptomonnaie, accompagnée de son enfant de 2 ans, a échappé de peu à une tentative D’ENLÈVEMENT ce matin en plein Paris. (Le Parisien) pic.twitter.com/RyJJl0wJW5— Cerfia (@CerfiaFR) May 13, 2025
روسيا اليوم
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