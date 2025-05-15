الخميس 2025-05-15 04:04 م
 

فيديو .. محاولة اختطاف ابنة ملياردير في قلب باريس تهز فرنسا

لقطة من الفيديو الصادم
لقطة من الفيديو الصادم
 
الخميس، 15-05-2025 01:45 م
الوكيل الإخباري-   شهدت العاصمة الفرنسية باريس محاولة اختطاف مروعة في وضح النهار، حيث هاجم رجال ملثمون ومسلحون امرأة وشريكها وطفلهما، قبل أن يتدخل المارة لإنقاذهم.اضافة اعلان


ووفقًا للتحقيقات الأولية، خرج 3 مهاجمين من سيارة نقل بيضاء تحمل شعار شركة "كرونوبوست" للشحن، وحاولوا سحب الضحايا بالقوة، لكن المرأة استطاعت انتزاع سلاح أحد المعتدين، الذي تبين لاحقًا أنه مزيف، فيما هرع عدد من المارة لمساعدتهم، بينهم رجل استخدم مطفأة حريق لصد الخاطفين، ما أجبرهم على الفرار.

وأفادت مصادر طبية بأن الضحايا، وهم ابنة رئيس شركة "Paymium" للعملات الرقمية، والتي كانت حاملًا في شهرها الخامس، وشريكها وطفلهما، أصيبوا بجروح طفيفة ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأثار الحادث موجة استنكار في الأوساط الفرنسية، خاصة أنه يأتي ضمن سلسلة هجمات تستهدف شخصيات بارزة في قطاع العملات الرقمية، حيث دعا وزير الداخلية الفرنسي إلى اجتماع عاجل مع ممثلي القطاع لبحث تعزيز الإجراءات الأمنية.

من جهتها، نفت شركة "كرونوبوست" تورط أي من سياراتها في الحادث، مشيرة إلى أن المهاجمين استخدموا شعارًا مزيفًا للشركة. فيما لا تزال التحقيقات جارية للقبض على المشتبه بهم، الذين يواجهون تُهَمًا تتعلق بالاختطاف والعنف المنظم.

يُذكر أن فرنسا شهدت مؤخرًا عدة حوادث مماثلة، منها اختطاف والد أحد رواد العملات الرقمية في مايو الماضي، وقطع إصبع أحد مؤسسي شركة "ليدجر" مطلع العام الجاري، ما يسلّط الضوء على تزايد المخاطر التي تواجه العاملين في هذا القطاع المتنامي.



روسيا اليوم
 
gnews

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